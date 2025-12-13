ЦСКА 1948 отпадаше до 92-рата минута, но възкръсна, за да изхвърли "бялата лавина" за Купата

ЦСКА 1948 постигна драматичен успех с 3:2 над Славия в 120-минутен спектакъл в двубой от осминафиналите за Купата на България. "Белите" два пъти повеждаха в мача чрез комичен автогол на Димитър Шейтанов и попадение на Емил Стоев. Мамаду Диало обаче изравняваше, като втория път това се случи в 92-рата минута. В продълженията Елиас Франко се разписа и прати тима от Бистрица в следващата фаза.

ЦСКА 1948 изхвърли Славия

Домакините стартираха срещата по мечтан начин. Минчев пусна към Балов, който центрира. Вратарят Шейтанов опита намеса, която определено не се получи. Топката се отби в далечната греда и се оплете в мрежата за 1:0 във 2-рата минута. 120 секунди по-късно стражът се намеси при изстрел на Гермуш. В средата на полувремето опасен удар на Цонев не намери целта.

Славия повежда, ЦСКА 1948 изравнява

В 43-тата минута ЦСКА 1948 получи дузпа за игра с ръка на Савич, който се намеси нескопосано при центриране. Зад топката застана Диало, за да реализира за 1:1. На старта на втората част Нтумба спаси шут на Цонев. В 70-ата минута Соле отправи изстрел от фал, който премина на сантиметри от очертанията на вратата. След 180 секунди отново подвизавалият се в Гьозтепе халф пусна перфектен пас за Стоев, който от близо не сгреши за 2:1.

В добавеното време чисто положение пред "червените" дойде от корнер, но те не съумяха да го материализират. При друг ъглов удар обаче топката бе отклонена на втора греда за Диало, който засече за 2:2 и прати сблъсъка в продължения.

В тяхното начало Атанас Илиев стреля опасно с глава - в аут. Малко по-късно Нтумба се намеси при шут на Мартинес. Елиан Франко също направи пропуск. Младите нападатели на Славия пък изпитваха затруднения в последните метри. Така се стигна до 114-ата минута, в която Франко засече центриране от корнер за 3:2.

