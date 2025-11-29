ЦСКА 1948 намери пролука в бистришката мъгла срещу Берое и излезе от кризата в Първа лига

ЦСКА 1948 прекъсна серията си от три поредни мача без победа и постигна ценен успех с 2:1 над Берое в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Витоша" в Бистрица стартира с 30 минути закъснение заради гъста мъгла, а теренът бе сериозно наводнен в някои части. Диало изведе "червените" напред в резултата, но Алберто Салидо възстанови паритета през втората част. В 67-ата минута Борислав Цонев върна преднината на домакините, които събраха 33 точки на втората позиция - на 5 от лидера Левски, който е с мач по-малко.

В самото начало Салидо пропусна с глава. 120 секунди по-късно Франко опропасти страхотна атака. В осмата минута Факундо Костантини извърши нарушение срещу Мамаду Диало. Главният съдия запази мълчание, но ВАР го привика след дълги размишления. Все пак бялата точка бе посочена. С изпълнението се нагърби Диало, който вкара за 1:0.

Франко, Русев, Диало и Цонев изтърваха още няколко шанса. В 36-ата минута претенции за дузпа на Берое не бяха уважени. В 44-тата минута Цонев направи сериозен пропуск от близка дистанция, от което заралии се възползваха. Салидо завърши добра атака за 1:1.

През втората част "червените" продължиха да бъдат по-активният тим. При една от малкото си възможности Берое уцели греда чрез Константини. В 67-ата минута Борислав Цонев върна аванса на ЦСКА 1948, намирайки се на точното място на втора греда. До края на мача домакините тормозеха противниковата отбрана. Защитата на Берое обаче се справи - 2:1.

