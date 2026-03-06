БФС потвърди: Има нарушение преди гола на Лудогорец срещу Левски (ВИДЕО)

Съдийската комисия към Български футболен съюз публикува традиционното си видео с анализ на спорните ситуации от последния кръг на първенството. В рубриката „На фокус“ комисията разглежда ключови моменти от пет мача: Спартак Варна – Монтана, Берое – Славия, Черно море – Арда, Локомотив София – Добруджа и Лудогорец – Левски.

Червен картон за Спартак Варна

В последния четвърт час на двубоя между Спартак Варна и Монтана футболистът на „соколите“ Таилсон бе изгонен с директен червен картон, а номер 18 получи жълт за провокация. Четвъртият съдия пък дава индикации на главния, че помощник-треньорът на Спартак е излязъл извън техническата зона в посока пейката на гостите, където резерва на Монтана „отправя обидни реплики“ към него. И двамата получават червени картони, а съдийската комисия определи ситуацията като „перфектна комуникация“ между съдиите.

Червен картон за Берое

Играчът на Берое Давид Валверде бе изгонен в двубоя срещу Славия след втори жълт картон за симулация. Според съдийската комисия изгонването му е напълно правилно от главния съдия Георги Давидов.

Непряк свободен удар за Черно море

Една от по-рядко срещаните ситуации. Футболист на Арда връща топката към своя вратар, а той играе с ръка, за да предотврати автогол. Съдията Кристиян Колев се консултира с първия си асистент за потенциално преминаване на топката на голлинията, а след това отсъжда правилно и непряк свободен удар.

Червен картон за Добруджа

Пропуснат на терен директен червен картон. Валду Те от Добруджа бе изгонен в двубоя срещу Локомотив София, извършайки нарушение пред погледа на асистент-съдията, който сигнализира за нарушението, но пропуска важната част за степента му, което според СК, е лоша работа в екип. ВАР съдиите обаче привикват рефера Радослав Гидженов, който показа червения картон на играча на Добруджа.

Фаул за Лудогорец и червен картон за Левски

Една от най-коментираните ситуации в кръга бе в двубоя Лудогорец - Левски. „Орлите“ получиха правото да изпълнят пряк свободен удар на границата на наказателното поле след игра с ръка на Акрам Бурас, от който те отбелязаха победното попадение в срещата. Според съдийската комисия решението е правилно. При празнуването на гола Диниш Алмейда провокира феновете на „сините“, което доведе до удар без топка на Хуан Переа, който видя червения картон, а Алмейда получи жълт.

ОЩЕ: Бербатов отговори на Гонзо: Затрупай ни с въпроси, но ги формулирай правилно