Пак нули в Първа лига! Тим от топ 3 забуксува

Локомотив Пловдив и Монтана завършиха 0:0 в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът на стадиона в парк "Лаута" едва ли ще бъде запомнен с нещо дори и от най-върлите фенове и на двата отбора, тъй като интересните ситуации в него се брояха на пръстите на едната ръка. След срещата старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич призна, че тимът му не се намира в добра форма. Неговият колега - Анатоли Нанков, изрази задоволство от спечелената точка.

Локо Пловдив и Монтана не се победиха

В 11-ата минтуа Умарбаев пропусна отличен шанс да даде преднина на домакините. Той достигна първи до една топка, която стражът на гостите Мартин Михайлов някак блокира изстрела му в корнер. Монтана отговори с опасен удар на Давид Малембана от пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри от страничната греда.

👉 90' | КРАЕН РЕЗУЛТАТ ⚽ Нулево равенство на "Лаута". "Черно-белите" не успяха да победят Монтана и двата тима поделиха точките. #lokomotivplovdiv Posted by Lokomotiv Plovdiv on Friday, November 28, 2025

В края на първото полувреме Жулиен Лами имаше на два пъти възможност да стреля към вратата на Монтана, но и при двата му изстрела бранители на домакините блокираха топката. Най-добрата възможност за гол в целия мач дойде в 59-ата минута, когато бранителят на гостите Соломон Джеймс изби от самата голлиния шут на Лами. В 87-мата минута центриране на Кристофър Ачеампонг едва не се превърна в гол, след като топката кацна на напречната греда. В класирането Локомотив е на трето място с 29 точки, докато Монтана е на 14-а позиция с 14 пункта.

Мненията на треньорите

"Всяка точка е важна за нашия отбор. Стояхме добре в мача, държахме се достойно срещу силния отбор на Локомотив. Те са на трето място. Имахме положения за гол и смятам, че те бяха по-чистите, но за съжаление не влязоха. Ако имахме малко шанс, щяхме да се поздравим с победа. Локомотив има четирима много класни играчи в атака и ни беше трудно да ги опазим", призна Нанков.

"Можем да намерим много извинения, но мисля, че Монтана се защитаваше добре и ние намерихме начин как да преодолеем отбраната им. Разочаровани сме, че не спечелихме. Ядосани сме от този резултат, не само разочаровани. Не сме в добра форма, но трябва да намираме решенията", заяви Косич.

