"Моряците" бяха категорични: Селсо, Панайотов и Падийя донесоха успеха срещу Септември

Отборът на Черно море отбеляза силно завръщане на победния път, след като надви Септември с 3:0 в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Головете за варненци бяха дело на Селсо Сидни (18'), Васил Панайотов (48') и Хорхе Падийя (66').

Черно море се наложи с 3:0 над Септември

Първата част започна отлично за „моряците“. В 18-ата минута крайният бранител Цветомир Панов центрира прецизно към Селсо Сидни, който с майсторско изпълнение прати топката в далечния ъгъл зад вратаря Янко Георгиев. Само секунди по-късно „моряците“ бяха близо и до втори гол – Димитър Тонев стреля от добра позиция, но топката мина на сантиметри от вратата. В 29-ата минута Сидни отново опита удар, но Георгиев спаси впечатляващо.

Втората част донесе още голове за Черно море. В 48-ата минута Георгиев направи фатална грешка при връщане на топката, което позволи на Васил Панайотов да я засече и да удвои резултата. В 66-ата минута "моряците" организираха бърза контраатака – Димитър Тонев намери Дани Мартин, който центрира към Хорхе Падийя, реализирайки първия си гол за отбора и правейки резултата класически.

През втората половина на мача имаше няколко опасни положения за домакините, включително удар на Стоян Стоичков в 73-ата минута и глава на Валантайн Озорнвафор в 82-рата, но Кристиан Томов улови без проблеми. До края темпото спадна и нови голове не паднаха.

С този успех Черно море прекъсна дългата си серия без победи и вече има 40 точки, с които заема петото място. Септември остава с 21 точки в актива си.