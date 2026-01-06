ЦСКА 1948 тренира в 7 сутринта, Цветомир Найденов сравни играчите с „Делта форс“ (ВИДЕО)

ЦСКА 1948 се готви усилено за пролетния дял от шампионата. В момента тимът от Бистрица се намира на лагер в Анталия, където тренира от 07:00 часа сутринта. Това стана ясно от видео публикувано в една от социалните мрежи от финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов. Босът побърза да похвали играчите на Иван Стоянов и дори ги сравни със специализирания военен отряд на САЩ - „Делта форс“.

Босът на ЦСКА 1948 е много доволен от подготовката

Найденов качи видеото, на което се вижда как футболистите на ЦСКА 1948 правят сутрешен крос в 07:00 часа. Играчите тичат по улиците на Анталия докато навън все още е тъмно. Под видеото пък босът на тима от Бистрица написа: „Това не е Венецуела, а просто нормална тренировка на ЦСКА Делта форс в Турция... от 7 сутринта“. Това е препратка към операцията на САЩ във Венецуела, при която президентът на южноамериканската страна Николас Мадуро бе арестуван през нощта и отведен с хеликоптер именно от „Делта форс“.

ЦСКА 1948 е на второ място в Първа лига

ЦСКА 1948 пък продължава да таи надежди, че може да постигне нещо голямо през този сезон. В момента тимът се намира на второ място във временното класиране в Първа лига с 37 точки, колкото има и третият – Лудогорец. Лидер е отборът на Левски с 44 пункта в актива си. Последният състав в Топ 4 на родното първенство е този на Черно море. Варненци имат 33 точки.

