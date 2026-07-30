Левски е фаворит в Шампионска лига: Кайрат остава без стадиона и звездата си

Левски отстрани Университатя Крайова с общ резултат 3:2 и продължава в квалификационните кръгове на Шампионска лига. Следващият съперник на "сините" е участникът в миналогодишното издание на "турнира на богатите" Кайрат Алмати. Но след последните събития в ущърб на казахстанския клуб, Левски е смятан за фаворита за продължаване напред. Кайрат ще играе далеч от собствения си стадион и най-вероятно няма да може да разчита на звездата си Жоржиньо, който страда от контузия в коляното.

Кайрат остава без стадиона и звездата си срещу Левски

Вече официално, Кайрат Алмати няма да може да приеме Левски на собствения си стадион в реванша, тъй като американския рапър Кание Уест ще провежда концерта си там. Срещата е насрочена за 11 август, а концертът ще се състои три дена по-късно. Така Кайрат ще трябва да приеме Левски в Туркестан, на "Туркестан Арена", което е на 800 километра от Алмати. Още една много лоша новина за казахстанския клуб е контузията на атакуващия халф Жоржиньо.

Той пропусна реванша с Омония Никозия заради контузия в кляното. Ако тя се окаже сериозна, португалецът най-вероятно няма да може да влезе в игра срещу Левски.

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Левски е фаворитът на букмейкърите

Друго предимство, което Левски има е в оценката на състава. Според специализирания сайт "transfermarkt", отборът на "сините" е оценен на 37 милиона евро. А този на Кайрат струва 12.7 милиона евро. Букмейкърите също сочат Левски като фаворит - според първите оценки коефициентът "сините" да продължат е между 1.70 и 1.75, докато този на Кайрат е между 2.00 и 2.10. И все пак отборът от Алмати превъзхожда Левски в един показател.

Първенството в Казахстан стартира значително по-рано от българската Първа лига. Така Кайрат е изиграл 20 двубоя на домашната сцена, а "сините" - само 2. Игровият ритъм на казахстанския отбор е по-добър, но и свежестта на българския шампион може да изиграе решаваща роля.

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