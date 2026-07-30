Карло Анчелоти отправи отчаян призив към ФИФА, след като разбра новия план на Инфантино

Националният селекционер на Бразилия Карло Анчелоти отправи призив към футболните органи. Опитният специалист даде ексклузивно интервю, в която изяви надеждата си ФИФА да не съсипва Световното първенство с плановете си да продаде дял от турнира на външни инвеститори. Преди дни президентът на международната организация Джани Инфантино обяви поредната си скандална идея, с която предизвика смут и недоволство сред футболната общност.

Карло Анчелоти с призив към ФИФА

Той разкри, че иска да внедри нова структура във ФИФА, която да поеме контрол върху търговските дейности и организацията на събития, включително бъдещите издания на Световното първенство по футбол за мъже и жени. Чрез продадените дялове от най-големия форум се цели набирането на сума около 20 милиарда долара. Тази идея не се прие добре от футболния свят, който я определи като поредния опит на Инфантино да "продаде" красивата игра. Освен това и тук бе намесен президентът на САЩ Доналд Тръмп.

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След като обра заглавията по време на Мондиал 2026 с намесата си за отмяна на червения картон на играч на САЩ, Тръмп продължава да бъде свързван по един или друг начин с ФИФА. Международната организация работи с мултинационалната компания за финансови услуги J.P. Morgan, а сред инвеститорите е и Thrive Eternal, основана от Джошуа Кушнер, чийто брат Джаред Кушнер е зет на Тръмп. Освен това, Инфантино "подкупи" федерациите, като обеща, че ще получат по 40 милиона долара, ако подкрепят новия му план.

Ето какво каза Анчелоти:

Карло Анчелоти засегна темата по време на интервюто си пред SNTV, като призова ФИФА да не съсипва световното първенство. Италианецът заяви, че то принадлежи на феновете, а не на частни интереси: "Световното първенство принадлежи на феновете, на хората - на всички народи по света! Това е наистина красив момент, мисля аз. Надявам се нито УЕФА, нито ФИФА да не съсипят този празник за целия свят." След това той коментира представянето на Бразилия на Мондиал 2026, като призна, че негова грешка е изхвърлила "селесао" на 1/8-финалите.