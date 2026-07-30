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Времето утре - 31 юли 2026 г.

30 юли 2026, 13:03 часа 974 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Времето утре - 31 юли 2026 г.

На 31 юли 2026 г. - отново ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°. В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 17 мин. и залязва в 20 ч. и 48 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 55 мин. и изгрява в 21 ч. и 48 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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