Руската централна банка промени основната лихва

Руската централна банка понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 16 на сто, като се позова на понижение на устойчивите показатели за текущия ръст на цените. В същото време регулаторът предупреди, че повишените инфлационни очаквания могат да затруднят връщането на инфлацията към целевите нива. Това се посочва в съобщение на централната банка, цитирано от държавната агенция ТАСС.

Бъдещите решения ще зависят от инфлацията

"На 19 декември 2025 г. Съветът на директорите на Банк России взе решение да понижи основния лихвен процент с 50 базисни пункта до 16,00 процента. Икономиката продължава постепенно да се връща към траектория на балансиран растеж. Устойчивите показатели за текущия ръст на цените през ноември са се понижили. В същото време през последните месеци инфлационните очаквания са се повишили леко. Кредитната активност остава висока“, се казва в решението на регулатора.

От централната банка уточняват, че бъдещите решения за основния лихвен процент ще зависят от устойчивостта на забавянето на инфлацията, както и от динамиката на инфлационните очаквания.

Централната банка подчертава още, че ще поддържа такава степен на строгост на парично-кредитните условия, каквато е необходима за връщане на инфлацията към целта. Това предполага продължителен период на провеждане на строга парично-кредитна политика.

Според прогнозите на банката годишната инфлация в Русия ще спадне до диапазона 4-5 на сто през 2026 година.

