На 2000 км от Украйна: СБУ подпали танкер от руския "сенчест флот" в Средиземно море (ВИДЕО)

19 декември 2025, 13:57 часа 182 прочитания 0 коментара
Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за първи път са атакували руски танкер от „сенчестия флот“ на Москва в Средиземно море. Става въпрос за плавателния съд QENDIL, предават редица украински медии, цитиращи източник в СБУ. Нападението е било извършено на около 2000 км от Украйна, а танкерът е понесъл значителни щети. По време на атаката той е бил празен, потвърждават от службата и пред Reuters.

СБУ счита кораба за „абсолютно легитимна цел“, тъй като Русия го е използвала за заобикаляне на петролните санкции чрез флота си в сянка.

Танкерът вече не може да бъде използван по предназначение

Танкерът е претърпял сериозни повреди и не може да бъде използван по предназначение, съобщи източник от СБУ пред Hromadske.

Службата показа и видео, на което се вижда огромен пожар на кораба.

Ранени и убити членове на ГРУ на борда?

Има версия, че той е превозвал служители и персонал на руската служба за външно разузнаване ГРУ за шпионаж с дронове. Има информация за седем ранени и двама убити, но тя не е потвърдена.

Преди това украинците извършиха серия от удари по танкери от флота в сянка на диктатора Владимир Путин в Черно море, включително по "Кайрос", който бе изтеглен от турски буксир в български води и дълго бе блокиран край Ахтопол: Успешна мисия: Приключи операцията по придвижването на танкера "Кайрос" до Бургаския залив.

Според The Atlantic американският президент Доналд Тръмп е дал "картбланш" на украинците да поразяват кораби от руския "сенчест флот", които нарушават санкциите и носят приходи в бюджета на Кремъл от петрол, а те отиват за война в Украйна.

Флотът в сянка на Русия е основен обект на санкциите на ЕС срещу Москва, като с последните мерки от 18 декември вече почти 600 танкера от този флот не могат да влизат в европейски пристанища.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Средиземно море СБУ война Украйна санкции Русия атака с дронове руски сенчест флот
