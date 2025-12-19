На 2000 км от Украйна: СБУ подпали танкер от руския "сенчест флот" в Средиземно море (ВИДЕО)

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за първи път са атакували руски танкер от „сенчестия флот“ на Москва в Средиземно море. Става въпрос за плавателния съд QENDIL, предават редица украински медии, цитиращи източник в СБУ. Нападението е било извършено на около 2000 км от Украйна, а танкерът е понесъл значителни щети. По време на атаката той е бил празен, потвърждават от службата и пред Reuters.

СБУ счита кораба за „абсолютно легитимна цел“, тъй като Русия го е използвала за заобикаляне на петролните санкции чрез флота си в сянка.

Танкерът вече не може да бъде използван по предназначение

Танкерът е претърпял сериозни повреди и не може да бъде използван по предназначение, съобщи източник от СБУ пред Hromadske.

Службата показа и видео, на което се вижда огромен пожар на кораба.

Footage reportedly shows burning Russian shadow fleet tanker in Mediterranean. Russian sources claimed attack on Quendil allegedly carrying officials and GRU personnel for drone espionage, reporting seven wounded and two killed. Information unverified. https://t.co/A5gyagJIGC pic.twitter.com/PXDg54fL80 — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Ранени и убити членове на ГРУ на борда?

Има версия, че той е превозвал служители и персонал на руската служба за външно разузнаване ГРУ за шпионаж с дронове. Има информация за седем ранени и двама убити, но тя не е потвърдена.

Преди това украинците извършиха серия от удари по танкери от флота в сянка на диктатора Владимир Путин в Черно море, включително по "Кайрос", който бе изтеглен от турски буксир в български води и дълго бе блокиран край Ахтопол: Успешна мисия: Приключи операцията по придвижването на танкера "Кайрос" до Бургаския залив.

Според The Atlantic американският президент Доналд Тръмп е дал "картбланш" на украинците да поразяват кораби от руския "сенчест флот", които нарушават санкциите и носят приходи в бюджета на Кремъл от петрол, а те отиват за война в Украйна.

Флотът в сянка на Русия е основен обект на санкциите на ЕС срещу Москва, като с последните мерки от 18 декември вече почти 600 танкера от този флот не могат да влизат в европейски пристанища.

