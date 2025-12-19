Сигнал за нова авария в 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй (СНИМКА)

В Блок 6 на АЕЦ Козлодуй отново е възникнал проблем – пак се е скъсала мембрана на сепаратор-паропрегревател. Това твърди д-р Петър Кърджилов, член на управителния борд на Nuclear Transparency Watch. Кърджилов е познат и като пиар на Десислава Иванчева в самия край на периода, в който беше кметица на район "Младост", точно преди да започне дългата правосъдна сага с нея – Още: "Разбирам, че това е политически пиар": Десислава Иванчева пред Actualno за освобождаването си (ВИДЕО)

Actualno.com потърси коментар от атомната централа, както и от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), но усилията ни да се свържем с представителите за връзки с обществеността на двете структури се оказаха безплодни до публикуването на материала. В крайна сметка от АЯР помолиха писмено да изпратим въпросите си.

Според д-р Кърджилов, в нощта на 18 декември, веднага щом натоварването на Блок 6 е стигнало 99,8%, се е спукала мембрана, съседна на тази, заради която имаше спиране и спешен ремонт само преди няколко дни. Действително и сега мощността на 6-ти блок е по-ниска от тази на 5-ти, но не може да се каже, че това е сигурен признак за проблем. "Според информацията от днес от вътрешни източници, ръководството е взело решение да се поддържа мощността на Блок 6 до 29 декември, като се работи по нова подмяна на оборудването на паропрегревателя", казва обаче Кърджилов - ОЩЕ: Заради технически проблем: Отново спира работа шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Резултатът от случилото се е видим на снимка, направена тази сутрин откъм град Козлодуй от служител в централата. Струята пара се вижда от километри, казва още д-р Кърджилов и прилага въпросната снимка, като пита и каква е гаранцията, че при 4 сменени мембрани след последния път всичките ще издържат, щом сега има сигнал за една, която веднага е дала дефект. И уточнява: "При спукване на още една от четирите защитни мембрани блокът ще трябва да разтовари мощност по-бързо, вероятно и аварийно. Причината е, че това, което се изхвърля, е чиста пара, произведена от специално обработена химически обезсолена вода. Тази вода се произвежда с определен капацитет и трябва да се поддържа количеството ѝ. Ако от нея се изпуска повече, отколкото може да се върне в обема на 2 контур, това ще наруши способността за охлаждане и ще трябва да се намали мощността":