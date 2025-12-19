Ето колко евро е средната заплата в Хърватия

Средната месечна нетна заплата, изплатена на служител в юридически лица в Хърватия, е възлизала на 1470 евро през октомври, което е с 9,7% повече номинално и с 5,9% повече в реално изражение на годишна база, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на данни на Централното статистическо бюро (CBS), публикувани в петък. В сравнение със заплатата за септември тази година, средната нетна заплата за октомври е номинално по-висока с един процент, а в реално изражение с 0,4 процента.

Къде са най-високите заплати?

Най-високата средна месечна нетна заплата, изплатена на служител в юридическите лица за октомври, е изплатена във въздушния транспорт, в размер на 2397 евро, а най-ниската в производството на облекло, в размер на 948 евро.

Медианната нетна заплата за октомври е била 1281 евро. Това означава, че половината от заетите в юридически лица са имали заплата до тази сума, а половината над нея. Медианната нетна заплата за октомври е с 1,7% по-висока от тази през септември и с 10,4% по-висока от тази през октомври миналата година.

Почасовата заплата

Средната месечна нетна почасова заплата за октомври е била 7,91 евро, което е с 3,2% по-ниско от септември и с 9,7% по-високо от октомври миналата година.