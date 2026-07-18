ЦСКА направи "неможачите" от Дери Сити да изглеждат като Меси

Неубедителното представянето на ЦСКА в Европа се превърна в обект на коментари на култовия български треньор Велислав Вуцов. "Армейците" се изправиха срещу съперник под нивото им в лицето на Дери Сити в първия кръг от предварителната фаза на Лига Европа. Тимът на Христо Янев срещна известни затруднения в двата мача, но все пак победи с общ резултат от 5:3. Реваншът в Ирландия започна катастрофално за "червените", които допуснаха изравняващ гол, но след това постигнаха пълен обрат.

Оценката на Вили Вуцов за Дери Сити - ЦСКА

Въпреки победата, Вуцов остана силно учуден от начина, по който футболистите на Дери са се противопоставили на ЦСКА. Или по-точно, от начина, по който "армейците" им позволиха да се представят. Бившият наставник на Левски коментира въпроса в последния си епизод от YouTube предаването си "Лигата на Вуцов". Той определи ирландците като "неможачи", които от ЦСКА са направили да изглеждат като класни играчи. Накрая той все пак поздрави вечния съперник за класирането напред и изрази надежда да победи и Карабах в следващия кръг.

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"ЦСКА не може да се мъчи с такива неможачи"

"Не е само до късмет продължаването на ЦСКА. Този отбор Дери е много слаб. Това са му качествата - просто няма достатъчно качество. Това са качества - на челата им пишеше, че са слаби футболисти. При 1:0 за тях най-силният им коз беше публиката, която прекъсна мача и даде импулс на отбора. Но вижте вратаря - как излиза да хваща топката при гола на Питас. Тоя тюфлек излезе да хваща динени кори. И коментаторът вика: "Майсторско изпълнение". Какви глупости говориш, бе? Гледайте вратарчето! Тоя са го взели от жътвата. Отсреща с комбайна е жънал. Искал с комбайна да мине да жъне на терена. Какво е това нещо, бе? Това са неможачи. ЦСКА не може да се мъчи с такива неможачи.

Вижте и при втория гол на ЦСКА какво е положението на вратаря. Там вече има и късмет - топката рикошира, но ЦСКА също имаше своите положения. Но не може да нямаш ситуации срещу такъв слаб отбор. Не може да се коментира такъв мач. То не трябва да има мач в истинския смисъл на думата като интрига. На мен ми беше странно, че ЦСКА се мъчи с тия слабаци. Ей тук, по фланга, влезе един готвач, 15-и номер (бел. ред. Джеймс Кларк). Ако го гледат, Манчестър Юнайтед ще го купят за 100 милиона. Той хвана целия отбор на ЦСКА, поне 20 неща направи. Не едно, не две - 20. Да ги излъже, да я прибере с пета. Ако някой го гледаше, ще мисли, че е Меси", заяви Вуцов в предаването си.

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