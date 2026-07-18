След драмата с Федоров: Зеленски обмисля да махне и Сирски от поста топ генерал

Украинският президент Володимир Зеленски обмисля да уволни главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски, но само ако успее да намери подходящ заместник, твърди Financial Times, позовавайки се на източници от кръга на държавния глава. Това се случва на фона на протести в цялата страна в подкрепа на уволнения от Зеленски министър на отбраната Михайло Федоров. Стана ясно, че Федоров и Сирски са били в конфликт.

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Според високопоставен служител от администрацията на украинския президент - Зеленски ще събере военните командири този уикенд, за да изслуша тяхната оценка за ситуацията на бойното поле и да проведе интервюта с кандидатите за поста главнокомандващ.

Източник е съобщил на FT, че Зеленски е готов да уволни Сирски, ако успее да намери командир, който да осигури плавен преход на властта, като същевременно поддържа силна отбрана по 1200-километровата фронтова линия.

Украински депутати също така отправиха искане към президента да разгледа възможността за освобождаване от длъжност на главнокомандващия Олександър Сирски и назначаване на негов наследник въз основа на професионална ефективност и измерими технологични резултати. Те също така искат редовни военни брифинги пред парламента при закрити врата.

Ukrainian MPs initiated a presidential request to consider dismissing Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi and appointing a successor based on professional effectiveness and measurable technological results. They also seek regular closed-door military briefings to parliament.… pic.twitter.com/cULsYmg9lR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

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Уволнението на Федоров бутна първа плочка от доминото

По-рано украинският президент Володимир Зеленски реши да уволни Михайло Федоров от поста министър на отбраната като част от цялостното преструктуриране на изпълнителната власт. Като причина за уволнението му се посочва липсата на ефективна комуникация между Министерството на отбраната и военното ръководство, по-конкретно с главнокомандващия Олександър Сирски.

По-рано беше съобщено също, че Федоров е предложил на Зеленски да смени Сирски.

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Зеленски също така заяви, че Федоров ще остане „наблизо“, което означава, че ще е част от екипа му, въпреки че още не са предоставени подробности за бъдещата му роля или длъжност. Междувременно Федоров заяви, че Зеленски му е предложил поста на съветник, но той е отказал.

Първоначално президентът искаше бившият министър на вътрешните работи Игор Клименко да замени Федоров. Според информациите обаче решението е срещнало съпротива както от страна на украинската общественост, така и от страна на депутатите.

Снимка: Михайло Федоров, Getty Images

Затова Зеленски назначи генерал-майор Евген Хмара, който беше изпълняващ функциите ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Досегашният зам.-ръководител на СБУ Олександър Поклад пък бе назначен за изпълняващ функциите началник на службата.

Решението на президента на Украйна да уволни Федоров предизвика обществено възмущение и критики. В няколко украински града се проведоха масови протести в подкрепа на Михайло Федоров, който осъществи важни реформи в армията и благодарение на тях украинците успяха да обърнат хода на войната в своя полза.

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