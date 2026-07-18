"Такси до Космоса": Индия пак скри шапката на целия свят (ВИДЕО)

Ами ако изстрелването на спътник беше толкова лесно, колкото да си повикаш такси? Това е визията, която стои зад една индийска частна ракетна компания, която в събота, 17 юли, осъществи първото си изстрелване в орбита. Skyroot Aerospace, която наскоро се превърна в първата компания „еднорог“ (с пазарна оценка над 1 млрд. щатски долара - бел. ред.) в областта на космическите технологии в Индия, изстреля Vikram-1 от стартовия комплекс на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) в Шрихарикота, Южна Индия.

Седеметажната ракета излетя в 12:05 индийско време и измина 450 км, за да достигне ниска околоземна орбита за 16 минути полет.

Индия се нареди до САЩ и Китай

Skyroot е първата индийска частна фирма, изстреляла ракета в орбита, което превръща азиатската държава в третата страна след САЩ и Китай, в която има частна компания, способна да извършва орбитални изстрелвания.

„Vikram-1 Test Flight-1 достигна орбита... Написана е история“, съобщи компанията в X.

India has successfully launched the Vikram-1 orbital-class rocket, developed by a private company, for the first time



The rocket delivered its payload into an orbit approximately 450 km above Earth.



With this launch, India became the third country to achieve privately operated… pic.twitter.com/NH1KpMwyDY — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

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"Такси до Космоса": какво представлява визията на Skyroot?

Успешният старт на Vikram-1 ще доближи Skyroot до целта ѝ да предлага „такси до Космоса“, при което фирми могат да наемат ракета, „за да пътуват до уникално място в орбита, за да поставят спътник или да посетят космическа станция“.

Ракетата, кръстена на изтъкнатия физик и астроном Викрам Сарабхай, наричан бащата на индийската космическа програма, е малка и има капацитет да пренася полезен товар до 350 кг, заяви пред BBC съоснователят и главен изпълнителен директор на Skyroot Паван Кумар Чандана преди изстрелването.

Чандана каза, че днес достъпът до Космоса остава „основно препятствие, като операторите на спътници често чакат месеци, а понякога и години, за да се появи възможност за изстрелване“, и че тяхното предприятие се надява да промени това. Той посочи, че Skyroot има за цел да съкрати дългото чакане за изстрелване на спътници, като предлага специализирани мисии за малки полезни товари.

Вместо да споделят място на големи ракети, които летят по фиксирани графици, клиентите могат да резервират изстрелване, съобразено с техния спътник и необходимата му орбита – подобно на това да вземеш такси, вместо да чакаш влак.

🚨 𝗩𝗜𝗞𝗥𝗔𝗠-𝟭 𝗔𝗖𝗛𝗜𝗘𝗩𝗘𝗦 𝗢𝗥𝗕𝗜𝗧 𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧-𝗧𝗥𝗬!!



Skyroot Aerospace has successfully launched Vikram-1 into orbit around Earth on their maiden launch attempt! 🇮🇳🚀



Mission Aagaman is ACCOMPLISHED ✅️



Congrats to @SkyrootA and @isro!#Skyroot | #Vikram1 pic.twitter.com/z7Ugl3jTMF — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) July 18, 2026

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„Ако просто искате да отидете у приятел, не ви е нужен влак, а резервирате такси, например Uber. Това, което предлагаме, е такси до Космоса, което може да се използва, за да се стигне до уникално място в орбитата, където да се постави спътник или да се посети станция", обясни Чандана.

Любопитни товари в Космоса: лотос с диаманти и микроскулптури на индийски учени

Моделът на Skyroot изглежда подобен на този на Rocket Lab в САЩ, която предоставя ракети носители за малки товари. Индийската мисия за тестово изстрелване, наречена Aagman, което на санскрит означава „пристигане“, изведе в орбита шест полезни товара. Те включват научни инструменти като роботизирана ръка за отстраняване на космически отпадъци, камера за наблюдение на Земята и спътници, сред които и един от германска компания.

Но сред тях са и два символични полезни товара, които предизвикаха голям интерес в Индия. Единият е лотос, изработен от диаманти, отгледани в лаборатория, а другият – миниатюрна златна ракета с микроскулптури на трима от най-известните индийски учени. Всяка от скулптурите, по-малки от зърно ориз, е посветена на физика и лауреат на Нобелова награда С.В. Раман, на аерокосмическия инженер и бивш президент на Индия А.П.Дж. Абдул Калам, както и на Сарабхай.

„Ние съществуваме благодарение на индийската космическа програма, стоим на раменете на нашите ранни визионери и това е нашият начин да отдадем почит на трима велики учени, които са оформили космическата програма на Индия“, обясни Чандана.

We’ll be watching this ignition on loop all day.



Kalam-1200 — Vikram-1's first stage, named for Dr. A.P.J. Abdul Kalam — roaring to life and lifting Vikram-1 off the pad, on a flight that reached orbit.#Vikram1 #MissionAagaman pic.twitter.com/ul9wlY8LzH — Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026

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Той каза, че диамантеният лотос, наречен Cosmic Bloom и разработен от Cosmos Diamonds, е почит на един художник към Космоса и отдава чест на индийската креативност.

Изстрелването в събота е първият от двата тестови полета, които Skyroot планира да проведе 2026 г., преди да започне търговските си изстрелвания през следващата година. „Имаме капацитет да произвеждаме по една ракета всеки месец в нашия завод в южния град Хайдерабад“, каза Чандана.

Историята на Skyroot: двама души с идея

Skyroot беше създадена през 2018 г., когато Чандана и Нага Барат Дака, които бяха колеги в ISRO, напуснаха работата си и съосноваха стартъпа за космически технологии, за да произвеждат ракетни компоненти за спътници.

През 2020 г. Индия отвори космическия сектор за частни фирми, като им позволи да произвеждат ракети и спътници и да използват стартиращите съоръжения на ISRO с цел да се увеличи делът на страната на световния пазар от настоящите 2% до 10% до 2030 г. Оттогава, по данни на индийското правителство, в Индия са създадени над 400 стартиращи компании в космическия сектор, но Skyroot остава най-успешната от тях и единственият „еднорог“ в този сектор.

Vikram skyrockets India to orbit! 🚀🇮🇳



What a proud day for India! History has been created as Skyroot Aerospace successfully launched Vikram-1, India’s first privately developed orbital launch vehicle.



Moment of the day @SkyrootA ❤️🥹 pic.twitter.com/w3afFRZjln — Sachin More (@SM_8009) July 18, 2026

Компанията за първи път се появи в новините през ноември 2022 г., когато изстреля първата в Индия суборбитална ракета, разработена от частния сектор.

Космическата програма на Индия и невероятното ѝ развитие

Изстрелването в събота се състоя в момент, в който космическата програма на Индия е в центъра на вниманието след историческите мисии на ISRO до Луната, Марс и Слънцето през последните години.

Индия планира да изпрати астронавти в Космоса през следващата година, орбитален апарат до Венера до 2028 г. и да построи собствена космическа станция до 2035 г.

Услугата за превоз на Skyroot би могла да обслужва и космическите програми на ISRO, но Чандана каза, че „70–80% от нашия пазар ще бъде световната икономика“.

„Това ще включва сателити, поддържащи услуги, на които милиони хора разчитат всеки ден – от селското стопанство и рибарството до управлението на бедствия, комуникациите, свързаността, навигацията и националната сигурност. Икономическите възможности са огромни", заяви Чандана.