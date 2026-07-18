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"Такси до Космоса": Индия пак скри шапката на целия свят (ВИДЕО)

18 юли 2026, 17:00 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Такси до Космоса": Индия пак скри шапката на целия свят (ВИДЕО)

Ами ако изстрелването на спътник беше толкова лесно, колкото да си повикаш такси? Това е визията, която стои зад една индийска частна ракетна компания, която в събота, 17 юли, осъществи първото си изстрелване в орбита. Skyroot Aerospace, която наскоро се превърна в първата компания „еднорог“ (с пазарна оценка над 1 млрд. щатски долара - бел. ред.) в областта на космическите технологии в Индия, изстреля Vikram-1 от стартовия комплекс на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) в Шрихарикота, Южна Индия.

Седеметажната ракета излетя в 12:05 индийско време и измина 450 км, за да достигне ниска околоземна орбита за 16 минути полет.

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Skyroot е първата индийска частна фирма, изстреляла ракета в орбита, което превръща азиатската държава в третата страна след САЩ и Китай, в която има частна компания, способна да извършва орбитални изстрелвания.

„Vikram-1 Test Flight-1 достигна орбита... Написана е история“, съобщи компанията в X.

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"Такси до Космоса": какво представлява визията на Skyroot?

Успешният старт на Vikram-1 ще доближи Skyroot до целта ѝ да предлага „такси до Космоса“, при което фирми могат да наемат ракета, „за да пътуват до уникално място в орбита, за да поставят спътник или да посетят космическа станция“.

Ракетата, кръстена на изтъкнатия физик и астроном Викрам Сарабхай, наричан бащата на индийската космическа програма, е малка и има капацитет да пренася полезен товар до 350 кг, заяви пред BBC съоснователят и главен изпълнителен директор на Skyroot Паван Кумар Чандана преди изстрелването.

Чандана каза, че днес достъпът до Космоса остава „основно препятствие, като операторите на спътници често чакат месеци, а понякога и години, за да се появи възможност за изстрелване“, и че тяхното предприятие се надява да промени това. Той посочи, че Skyroot има за цел да съкрати дългото чакане за изстрелване на спътници, като предлага специализирани мисии за малки полезни товари.

Вместо да споделят място на големи ракети, които летят по фиксирани графици, клиентите могат да резервират изстрелване, съобразено с техния спътник и необходимата му орбита – подобно на това да вземеш такси, вместо да чакаш влак.

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„Ако просто искате да отидете у приятел, не ви е нужен влак, а резервирате такси, например Uber. Това, което предлагаме, е такси до Космоса, което може да се използва, за да се стигне до уникално място в орбитата, където да се постави спътник или да се посети станция", обясни Чандана.

Любопитни товари в Космоса: лотос с диаманти и микроскулптури на индийски учени

Моделът на Skyroot изглежда подобен на този на Rocket Lab в САЩ, която предоставя ракети носители за малки товари. Индийската мисия за тестово изстрелване, наречена Aagman, което на санскрит означава „пристигане“, изведе в орбита шест полезни товара. Те включват научни инструменти като роботизирана ръка за отстраняване на космически отпадъци, камера за наблюдение на Земята и спътници, сред които и един от германска компания.

Но сред тях са и два символични полезни товара, които предизвикаха голям интерес в Индия. Единият е лотос, изработен от диаманти, отгледани в лаборатория, а другият – миниатюрна златна ракета с микроскулптури на трима от най-известните индийски учени. Всяка от скулптурите, по-малки от зърно ориз, е посветена на физика и лауреат на Нобелова награда С.В. Раман, на аерокосмическия инженер и бивш президент на Индия А.П.Дж. Абдул Калам, както и на Сарабхай.

„Ние съществуваме благодарение на индийската космическа програма, стоим на раменете на нашите ранни визионери и това е нашият начин да отдадем почит на трима велики учени, които са оформили космическата програма на Индия“, обясни Чандана.

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Той каза, че диамантеният лотос, наречен Cosmic Bloom и разработен от Cosmos Diamonds, е почит на един художник към Космоса и отдава чест на индийската креативност.

Изстрелването в събота е първият от двата тестови полета, които Skyroot планира да проведе 2026 г., преди да започне търговските си изстрелвания през следващата година. „Имаме капацитет да произвеждаме по една ракета всеки месец в нашия завод в южния град Хайдерабад“, каза Чандана.

Историята на Skyroot: двама души с идея

Skyroot беше създадена през 2018 г., когато Чандана и Нага Барат Дака, които бяха колеги в ISRO, напуснаха работата си и съосноваха стартъпа за космически технологии, за да произвеждат ракетни компоненти за спътници.

През 2020 г. Индия отвори космическия сектор за частни фирми, като им позволи да произвеждат ракети и спътници и да използват стартиращите съоръжения на ISRO с цел да се увеличи делът на страната на световния пазар от настоящите 2% до 10% до 2030 г. Оттогава, по данни на индийското правителство, в Индия са създадени над 400 стартиращи компании в космическия сектор, но Skyroot остава най-успешната от тях и единственият „еднорог“ в този сектор.

Компанията за първи път се появи в новините през ноември 2022 г., когато изстреля първата в Индия суборбитална ракета, разработена от частния сектор.

Космическата програма на Индия и невероятното ѝ развитие

Изстрелването в събота се състоя в момент, в който космическата програма на Индия е в центъра на вниманието след историческите мисии на ISRO до Луната, Марс и Слънцето през последните години.

Индия планира да изпрати астронавти в Космоса през следващата година, орбитален апарат до Венера до 2028 г. и да построи собствена космическа станция до 2035 г.

Услугата за превоз на Skyroot би могла да обслужва и космическите програми на ISRO, но Чандана каза, че „70–80% от нашия пазар ще бъде световната икономика“.

„Това ще включва сателити, поддържащи услуги, на които милиони хора разчитат всеки ден – от селското стопанство и рибарството до управлението на бедствия, комуникациите, свързаността, навигацията и националната сигурност. Икономическите възможности са огромни", заяви Чандана.

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Индия орбита космическа програма Vikram-1 Skyroot
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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