Владимир Владимирович, само наредете: Кадиров заплаши с огън държавите, подкрепящи Украйна (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров, близък съюзник на руския диктатор Владимир Путин, призова да се открие огън срещу държавите, които доставят оръжие на Украйна, предоставят разузнавателна информация и оказват други форми на подкрепа за Киев. "Ние сме пехотинци и сме готови да се придвижим във всяка посока, заповядана от Върховния главнокомандващ, а нашите подразделения на специалните сили буквално горят от желание да изпълнят и най-сложните заповеди", обяви Кадиров в Telegram късно вечерта на 17 юли, споделяйки видео на самия Путин.

"Земята винаги е пламтяла под краката на враговете на Русия и ще продължи да ги изгаря, Владимир Владимирович! Просто поставете задачата, а ние ще се погрижим за останалото", зове чеченският лидер, чиито военни от специалните части "Ахмат" (известни още като "кадировци") са наричани TikTok бойци, защото симулират военни действия за публикации в социалната платформа, а нямат реална експертиза в сраженията.

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Рамзан Кадиров заплаши НАТО

"Няма да е зле да започнем с онези държави, които, криейки се зад абревиатурата НАТО, открито и предизвикателно предоставят оръжие, разузнавателна информация и друга подкрепа на украинските фашисти. Ако те самите все още не могат да разберат, че Русия няма да наблюдава търпеливо и бездейно как се развиват нещата, тогава е време не само да им го кажем на прост и достъпен език, а просто да им го забием в подлите им натовски гърла. Веднага щом подушат миризмата на тротил, веднага щом чуят рева на „Калашников“ и дрънченето на Т-90, те ще разберат и ще стигнат до истината. Време е да открием огън - и това е!", призовава за ескалация Кадиров.

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И продължава с обиди: "Всички тези сатанински отрепки разбират само езика на силата. Те не разбират, че Русия в момента води „нежна“ война с минимални жертви сред цивилното население. Но веднага щом отпуснем спирачките на нашата военна машина, веднага щом нашите мелнични камъни започнат да смилат костите им, всички западни лидери ще се наредят на опашка, за да поднесат искрените си извинения", твърди чеченският лидер.

Наскоро Путин нареди военноморските ядрени сили да са в пълна бойна готовност, а в Европа се чуват различни гласове как той може да използва тактическо ядрено оръжие, включително от българския премиер Румен Радев: Радев се страхува от ядрена война. ПП: Гундяев ли му каза? (ВИДЕО).

В момента диктаторът на Русия е изправен пред рухваща икономика, загуби и отстъпление на бойното поле в Украйна и е притиснат най-сетне да седне на масата за добросъвестни преговори за мир. Той обаче отказва.

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