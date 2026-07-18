Пожар пламна край Слънчев бряг и се движи към несебърско село, евакуираха хора

Пожар избухна този следобед, 18 юли, в района на Слънчев бряг, около вилната зона на несебърското село Кошарица. Евакуирани са хората от над 15 имота, които са близо до огъня, съобщи Българската национална телевизия (БНТ). Огънят е тръгнал в близост до голяма верига магазини на кръговото кръстовище в посока Обзор. От пожарната служба в Бургас заявиха пред медията, че горят сухи треви и храсти.

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На място са изпратени 5 пожарни автомобила. Пожарът е обхванал 100 декара.

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Затруднена работа на пожарникарите

Работата на огнеборците е затруднена, заради силния вятър в района, като пожарът се движи в посока село Кошарица.

Снимка: Getty Images

Към момента няма обхванати постройки и пострадали хора. Ситуацията е динамична.

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