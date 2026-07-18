Руски Z-канал се притесни: НАТО проучва Крим и помага на Украйна, прикривайки се с учение в България

"НАТО проучва Крим: очаква ли се сериозна ескалация?" - такъв въпрос задава в своя публикация един от най-влиятелните военнопропагандни Telegram канали в Русия, визирайки военноморското учение "Бриз 2026" на Алианса, което се провежда в България - във водите на Черно море. Активната му фаза приключи днес, 18 юли. То очевидно е наблюдавано изкъсо от Кремъл, тъй като попада под радара на канала "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на военното министерство в Москва Михаил Звинчук.

"Редовните удари на украинските сили в зоната на Черно море създават ежедневни проблеми на жителите на южните региони, особено в (окупирания от Русия - бел. ред.) Крим, където масовите прекъсвания на електрозахранването засягат всички. Въпреки това вниманието на НАТО по време на тези атаки беше косвено: бяха проведени сателитни наблюдения, но въздушните сили бяха разгърнати в мащаб, невиждан от повече от месец. От миналата седмица обаче интензивността се увеличи рязко", пише близкият до режима в Кремъл източник.

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Какво се случва в Черно море според "Рибар"?

На 10 юли британски стратегически разузнавателен самолет RC-135W е влязъл в западната част на водите (около Крим) за първи път от няколко месеца насам, твърди каналът. "И от този ден нататък започна редовно разузнаване на Крим от различни самолети на НАТО, вариращи от самолети AWACS до американски специални самолети CL-650. А вчера (на 16 юли - бел. ред.) страните от НАТО проведоха всеобхватно разузнаване на зоната на Черно море, като използваха едновременно поне шест самолета:

2 самолета E-3A на Въздушните сили на НАТО

1 самолет E-3F на Френските въздушно-космически сили (ескортиращ два изтребителя „Рафал“)

1 самолет „Атлантик 2“ на Френския военноморски флот

1 самолет Saab 340 на Френските въздушно-космически сили

1 самолет ATR-72 на Турския военноморски флот", твърди "Рибар" в публикация от вечерта на 17 юли.

Руският канал: НАТО подпомага украинските сили в Черно море, докато в България върви учение

"Интересно е, че в момента край бреговете на България се провежда учението на НАТО „Бриз 2026“. Участващите страни от Алианса, и по-специално Франция, са избрали подходящ момент за операцията. Освен това, един RQ-4D (дистанционно управляем самолет за наблюдение - бел. ред.) на НАТО през нощта е извършвал полети в Черно море, действайки в режим на секретност, и е бил забелязан едва при завръщането си от зоната на Черно море рано сутринта. Отдавна не са наблюдавани негови полети по такова време", твърди още руският военнопропаганден канал.

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Той определя всички тези фактори като "значим сигнал, че НАТО отново се е върнало към активно подпомагане на украинските въоръжени сили в операциите в региона".

"Това може отчасти да се припише на ударите на руските въоръжени сили по Одеска област, но всички ясно виждаме, че нанесените от тях щети са минимални, а избраните тактики не са особено ефективни. Необходими са по-интензивни удари с прецизно насочване. Напротив: липсата на реална заплаха мотивира НАТО да действа с по-голяма сила. Въпреки че няколко разбити от безпилотни летателни апарати или противокорабни ракети кораба за превоз на насипни товари биха променили настроението в Европа", добавя "Рибар" поредна доза руска пропаганда.

Активната фаза на "Бриз 2026" приключи

Приключи активната фаза на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“, съобщават от Българските военноморски сили. Днес се проведе предварителния анализ на учението, което започна на 10 юли с участието на 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораба и катера, 4 самолета и 1 вертолет.

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Командирите на кораби и групи споделиха своите първи впечатления от проведеното учение, а командирът на корабното съединение флотилен адмирал Радко Пенев даде своята оценка на подготовката на екипажите при изпълнение на поставените задачи.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов благодари на екипажите. Той наблегна на думите на президента Илияна Йотова, че "морските пространства на страната са сигурни", цитиран от БНР. По думите му, тя е доволна от демонстрираните способности и "ние сме постигнали с общи усилия поставената цел". "Заедно показахме, че можем да осигурим безопасността на корабоплаването и сигурността на морските пространства в региона на Черно море", добави контраадмирал Михайлов.

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