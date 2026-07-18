В Азербайджан: ЦСКА прилича на квартален отбор без никаква система

Столичният гранд ЦСКА се подготвя за участието си във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа. "Армейците" срещнаха известни съмнения, но преодоляха тима на Дери Сити с общ резултат от 5:3. Срещата в София завърши с победа с 3:2, докато реваншът бе спечелен с 2:1. Двубоят в Ирландия не премина без напрежение, след като се стигна до инициденти между феновете на двата тима и съдията прекрати мача за около 15 минути през второто полувреме.

Азербайджански журналист разсипа ЦСКА преди мача с Карабах

Въпреки прекъсването, футболистите на Христо Янев се съвзеха и успяха да направят пълен обрат, след като изостанаха с един гол през първото полувреме. С този успех ЦСКА си осигури среща с Карабах. Първият мач ще се изиграе на 23 юли, четвъртък, в Баку. Дни преди сблъсъка, в Азербайджан коментираха представянето на българския тим. Местният журналист Туран Алиев направи спорно изказване относно предстоящия съперник.

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"Имат много буйни фенове, които се държат непристойно. За щастие, вероятно няма да идват в Баку. Иначе ЦСКА не е нищо особено. Гледах последните му игри - приличат на квартален отбор без никаква система. Срещу Дери съперникът ги бе натикал и водеше играта. Карабах трябва да спечели с 3:0", написа Алиев.

ЦСКА наистина може да остане без подкрепата на своите фенове в Баку. След безредиците в Ирландия "армейците" са разследвани от УЕФА за нарушение на пет точки от правилника: хвърляне на предмети, расистко/дискриминационно поведение от страна на феновете, щети по стадиона, нарушения на обществения ред, както и на основните правила за прилично поведение на служител. По тази причина от европейската централа са предупредили столичния клуб, че може да остане пред празни трибуни на гостуващия тим.

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