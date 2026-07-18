Никола Цолов остана на крачка от Топ 3 на "Спа", основният му конкурент не взе точки

Българският пилот във Формула 2 - Никола Цолов, спечели добри точки от спринтовата надпревара на Гран При на Белгия. Родният състезател финишира на 4-а позиция, която му осигури пет пункта. По този начин той събра 146 точки на върха на класирането - с 22 повече от втория Габриеле Мини. С победата в спринта на емблематичната писта "Спа" се поздрави Джошуа Дюрксен. Второто място бе за Мартиниус Стеншорн, а Дино Беганович зае последното стъпало на подиума.

Цолов завърши четвърти на спринта на "Спа"

Цолов направи отличен старт, като успя да се изкачи с две позиции - от 7-о до 5-о място. Той прекара остатъка от надпреварата зад Себастиян Монтоя и въпреки че имаше по-добро темпо през по-голяма част, успя да го изпревари чак в последната обиколка. Българинът направи отлична маневра при рестарта на състезанието и в крайна сметка финишира четвърти. Основният конкурент на Цолов в битката за титлата - Габриеле Мини, не успя да вземе точки, след като бе принуден да се оттегли заради проблем.

ОЩЕ: "Той е следващият": Шеф на отбор във Формула 1 засипа Никола Цолов с похвали и призна за шансовете му

Цолов ще стартира от 4-а позиция в основната надпревара

Цолов загатна за отличната си форма в свободната тренировка, като постигна много по-добър резултат от своите основни конкуренти. Ситуацията обаче се промени в квалификацията, където Рафаел Камара грабна полпозицията. Тасанапол Интрапувасак изненадващо се нареди втори на стартовата решетка. Цолов ще стартира от втора редица в компанията на третия Алекс Дън. Основното състезание на "Спа" ще се проведе в неделя, 19 юли, от 11:00 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще я предава е Diema Sport 3.

ОЩЕ: От коя позиция ще стартира Никола Цолов в Гран при на Белгия: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия