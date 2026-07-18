Роботи-убийци и още невероятни неща от бъдещето: Какво видяхме на Срещата на върха за изкуствения интелект

Робот с лицето на Марк Зукърбърг намига на публиката, а секунди по-късно лицето му се преобразява в това на Барак Обама. Това е един от многото експонати в Женева на срещата на върха "Изкуствен интелект за добро". Тази година събитието постави нов рекорд по посещаемост с над 12 000 участници от 177 държави. Това, което бе показано на него, още веднъж демонстрира, че въпросите, свързани с изкуствения интелект (ИИ), наистина са повече от неотложни, предаде Евронюз.

Показаните хуманоиди, роботизирани протези и други технологии с ИИ ясно демонстрираха посоката, в която се развива тази технология и с каква бързина напредва ИИ.

Връщане на говора на хора, които са го загубили

Така например, швейцарската компания Ability Neurotech казва, че нейният интерфейс мозък-компютър може да върне способността за говор или движение на хора, които са ги загубили. Нейният имплант се поставя върху повърхността на мозъка и отчита невронни сигнали, които остават непокътнати при пациенти със състояния като амиотрофична латерална склероза (АЛС), инсулт или травми на гръбначния мозък. След това данните се изпращат към процесор, който ги декодира в реално време, като системата се доближава до естествената реч.

„Говорим със 140 думи в минута, приблизително. И това, което правим, е да възстановим капацитета от 70 или 80 думи в минута, в реално време, за пациенти, които не могат да правят това днес“, каза Ротем Копел, главен изпълнителен директор на компанията.

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Протези

На щанда на Корейския институт за напреднали науки и технологии е представена тазобедрена протеза, предназначена да поддържа хора с ограничена мобилност.

„Използваме изкуствен интелект, за да персонализираме и оптимизираме алгоритмите за управление на походката, особено за хора с увреждания“, каза Ким Йонуон, постдокторант в Корейския институт за напреднали науки и технологии.

През няколко щанда бе прототипът на инвалидна количка, която може да се управлява с глас и прости жестове с ръка, използвайки сензори за камера и микрофони.

Според разработчика ѝ Адвайт Шинде, изборът да не се съхраняват тези данни в облака е бил съзнателен. „Тъй като това е медицинско устройство, не искаме потребителските данни да отиват в облака или онлайн. Ето защо използваме локален модел с изкуствен интелект“, посочва Шинде.

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Роботи-убийци

Междувременно Женева бе домакин и на по-широка среща на върха на ООН за ИИ, където присъстваха над 4000 делегати от 193 държави.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш призова смъртоносните автономни оръжия да бъдат забранени от международното право. „Машините избират и атакуват целта си и отнемат живот – без човешки контрол и преценка. Това е морално отвратително“, заяви Гутереш.

„Нека ги наречем каквито са: роботи убийци“, категоричен бе Гутереш.

Системи с изкуствен интелект и чипове, предназначени за гражданска употреба, все по-често се разполагат както на бойното поле, така и във военните щабове. Това поставя началото на дебат за това кога военните трябва да използват ИИ, кога хората трябва да се намесят и кой трябва да реши къде да се поставят границите.

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Спорът на „Антропик“ с Пентагона

Дебатът избухна публично в началото на тази година, когато „Антропик“ поиска уверения от Пентагона, че неговите модели с ИИ няма да бъдат използвани за захранване нито на системи за вътрешно наблюдение, нито на автономни оръжия. Пентагонът, който по това време беше сериозен потребител на инструментите на компанията, отказа, заявявайки, че трябва да му бъде позволено да използва ИИ на „Антропик“ за всички законни цели. Двете страни все още водят съдебни спорове.

Критиците смятат, че е опасно за хората да отстъпват контрола на машините в критични моменти, тъй като ИИ прави грешки. Мнозина се притесняват, че системите ще излязат от човешки контрол и ще се обърнат срещу своите създатели.

Дебатът идва на фона на нарастваща обществена реакция в САЩ и други страни относно потенциалните негативни ефекти от революцията в областта на ИИ, включително масово заместване на работни места и увеличение на цените на електроенергията.

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Много държави просто нямат думата при решенията, които ще оформят бъдещето им

„Нека не чакаме да бъде извършено зверство, за да действаме“, подчерта Гутереш. „Някои решения трябва да останат завинаги човешки“, допълни той.

Системите с ИИ „вече не са инструменти, чакащи инструкции. Те пишат код, действат онлайн и правят избори с все по-малко човешки надзор“, предупреди той.

Гутереш изрази загриженост от това как ИИ прикрива кое е истина и кое лъжа. Той също така предупреди, че има нарастваща тенденция важни задачи да се оставят на технологиите и сляпо да се доверявате на резултатите.

Друг риск, сппоред него, е концентрацията на власт в няколко компании за изкуствен интелект и в няколко държави. Повечето държави „нямат думата при решенията, които ще оформят бъдещето им“, предупреди той.

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок също призова за общи действия срещу тъмната страна на технолигиите. Данните сочат, че 99% от съдържанието с дийпфейкове е със сексуален подтекст, като 96% са насочени към жени и момичета, посочи тя.

Мерки

На срещата на въпха бе обявено, че се създава фокус група, която да разработи рамки за гарантиране, че агентите с изкуствен интелект остават разпознаваеми, надеждни и подлежащи на човешки контрол, особено в чувствителни области като финансови транзакции и критична инфраструктура.

„Агентите с изкуствен интелект скоро ще преговарят, ще сключват транзакции и ще вземат решения от наше име“, каза съпредседателят на фокус групата Дебора Компарин, добавяйки, че са необходими общи международни основи, за да се установи кои са агентите и как и кога може да им се вярва.

Групата ще бъде съставена от технически, политически и правни експерти и ще проведе първата си среща в Париж през ноември, а втората - в Женева през януари 2027 г.