ЦСКА отнесе нов шамар в Турция

Българският гранд ЦСКА допусна втора поредна загуба в контролните си мачове на турска земя. "Червените" отстъпиха на чешкия Млада Белослав с 1:2, след като три дни по-рано паднаха с 0:2 и от Корона (Киелце). Христо Янев направи промени за двете полувремена, но неговият тим претърпя загуба след нови пропуски в защита, а първото попадение за "червените" през 2026-та бе дело на Брахими от дузпа.

ЦСКА допусна загуба и от Млада Белослав

ЦСКА започна силно срещата, като Йоанис Питас можеше да вкара. Шанс за гол се откри и пред Джеймс Ето'о, но и той не се възползва, пращайки удара си извън целта. В 26-ата минута чехите излязоха напред в резултата след разсичащ пас за Ян Бурян, който успя да вкара в мрежата на Фьодор Лапоухов.

Няколко минути по-късно Млада Белослав удвои аванса си с гол от дузпа. До почивката ЦСКА опита няколко удара, които не застрашиха вратата на съперника.

През втората част на вратата застана Димитър Евтимов, който се отчете с добра намеса още в първите минути. В заключителните минути Бруно Жордао и Петко Панайотов опитаха да върнат ЦСКА в мача, но не сполучиха. Едва в последната минута Брахими спечели дузпа и успя да вкара за ЦСКА от бялата точка, за да оформи крайното 1:2.

До края на лагера ЦСКА ще се изправи още срещу ЛНЗ Черкаси (21 януари) и Нови Пазар (23 януари).

