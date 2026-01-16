ЦСКА планира връщане на Кирил Десподов?

Ръководството на ЦСКА обмисля връщане на Кирил Десподов в своите редици, пишат колегите от "Тема Спорт". Капитанът на националния отбор по футбол на България има договор с ПАОК до лятото на 2027-а и след края на сезона ще навлезе в последната година от него. "Армейците" ще опитат да се възползват от ситуацията и да спазарят 29-годишния флангови състезател срещу сравнително по-ниска трансферна сума с гръцкия гранд.

Може ли Десподов да се върне в ЦСКА?

Десподов премина в Солун през септември 2023 г. от Лудогорец, като има своята роля в състава на Разван Луческу, но не е ключова фигура в него. Той пропусна последните мачове на тима заради вирусно заболяване. Това обаче не попречи на 18-годишен да поведе ПАОК към успех в гръцко дерби. Според информацията Десподов е отворен към преговори с ръководството на "червените".

Любопитно е при евентуална сделка как ще бъде посрещнато крилото. Не е тайна, че при престоя си в Лудогорец Кирил Десподов не се радваше на особена любов от феновете на ЦСКА при гостуванията на разградчани в София. Все пак е редно да отбележим, че 29-годишният играч има 80 мача с 25 гола за "армейците" в периода 2016-2018 г.

Наскоро се появи и друга информация, според която турският гранд Бешикташ е изпратил официална оферта до ПАОК за правата на капитана на националния отбор на България. „Черните орли“ искат да се подсилят в предни позиции и са се спрели именно на Десподов.