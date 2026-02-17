Оперираха първата жертва на „нивите“ в Първа лига

В откриващия за втория полусезон мач от Първа лига ЦСКА 1948 победи Монтана като гост с минималното 1:0. Но основна тема отново стана лошото състояние на някои от футболните терени у нас. Грозните сцени дойдоха още в първата минута на двубоя, когато новото попълнение на „червените“ Бернардо Коуто получи тежка контузия на коляното. Според немалка част от футболната общност в България, тази, а и много други контузии, се дължат именно на състоянието на родните терени.

Бернардо Коуто е бил опериран в Австрия

От ЦСКА 1948 вече обявиха, че Бернардо Коуто се е оперирал. Той скъса предна и странична кръстна връзка на коляното си. Медицинската интервенция е претърпял в Австрия. Ето какво написаха от клуба в публикация в социалните мрежи: „Операцията на Бернардо Коуто премина успешно! Интервенцията беше извършена от проф. д-р Кристиан Финк и неговия екип в клиниката му в Инсбрук, Австрия. Предстои период на физиотерапевтични процедури с цел пълноценно възстановяване“.

Коуто пристигна в ЦСКА 1948 от Спартак Варна

В публикацията от ЦСКА 1948 изразиха подкрепата си към атакуващия полузащитник и обявиха, че го очакват възможно най-скоро. Коуто премина при „червените“ още в началото на зимния трансферен прозорец от Спартак Варна. През първия полусезон в Първа лига португалецът изигра 21 мача във всички турнири за „соколите“, като вкара 6 гола и даде 1 асистенция. ЦСКА 1948 е на 3-то място в Първа лига след изиграването на 21 мача. „Червените“ имат спечелиха 40 точки – 12 победи, 4 равенства и 5 загуби.

