Още една голяма легенда на ЦСКА се бори за живота си

17 февруари 2026, 17:59 часа 756 прочитания 0 коментара
Още една голяма легенда на ЦСКА се бори за живота си

Още една голяма легенда на ЦСКА се бори за живота си. Става дума за великия вратар на "червените" и на България - Георги Велинов, който е сред най-големите любимци на Сектор Г. Той е в тежко състояние във Военномедицинска академия. От години Велинов се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция, и изглежда, че отново има здравословни проблеми.

Джони Велинов е в тежко състояние във ВМА

Както е известно, в началото на годината ЦСКА загуби друга голяма легенда - Димитър Пенев. Междувременно пък великият Любослав Пенев също се бори за живота си. Припомняме, че в края на 2025 година ЦСКА даде възможност на Велинов и Димитър Пенев заедно да открият новия клубен магазин на ул. "Солунска" в София.

Георги Велинов

Джони Велинов е шесткратен първенец на България с ЦСКА и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
