ЦСКА показва офанзивна мощ, с която другите да се съобразяват. Христо Янев гори и това вдига футболистите" (ВИДЕО)

ЦСКА започва да показва офанзивна мощ, с която другите отбори от елита на България ще трябва да се съобразяват. Това коментира спортният журналист Бойко Димитров в студиото на "Точно попадение" след изразителната победа над Спартак с 4:0 като гост. "Армейците" започват да се забавляват на терена, като Леандро Годой не спира да бележи, а Йоанис Питас, макар и без попадение, също демонстрира много добра форма.

ЦСКА играе с натроение и започва да напипва ритъм

"ЦСКА изигра много хубав мач, но истината е, че Спартак Варна не играха никак лошо и имаха няколко много сериозни положения. В първите 30 минути мачът можеше да тръгне и в двете посоки. Много важен втори гол на Ето'о. Това даде спокойствие на ЦСКА. Кошмара продължава да бележи. ЦСКА играе с настроение. Питас не успя да вкара, но се намира в много добра форма", каза Бойко Димитров.

"ЦСКА започва да напипва този ритъм. Ето'о вече се чувства много комфортно заедно с Жордао и Петко Панайотов. И най-накрая ЦСКА започна да показва, че наистина има офанзивна мощ, с която другите отбори трябва да се съобразяват", добави още той по адрес на "червените", които вече са в серия от седем поредни победи.

Христо Янев показва на играчите, че му пука и че разбира какво е ЦСКА

Неговият колега Николай Илиев пък заяви следното: "Играчите казват, че Христо Янев гори във всяка тренировка, във всеки мач с тях. Това да виждаш емоция от човека, който те води, да виждаш, че на него му пука, че разбира какво е ЦСКА, малко или много те зарежда и теб - който и да си. Няма как това да не е заразно, особено във футбола. Това може да вдигне ЦСКА."

