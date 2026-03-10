Спорт:

"Джокович те поглъща като амеба и просто те влачи под вода"

10 март 2026, 13:08 часа 439 прочитания 0 коментара
Тенис легендата и световен номер 3 Новак Джокович продължава да преподава на корта. Вчера (9 март) сръбският тенисист се класира на осминафиналите на турнира от сериите Мастърс в Индиан Уелс. Ноле е петкратен носител на титлата на турнира. Въпреки че постоянно циркулират коментари относно потенциално наближаващия край на кариерата на 38-годишният ветеран, той продължава да ги опровергава с всеки мач на корта. 

Едно от най-големите имена в тениса Андре Агаси споделя в интерво: "Новак Джокович е като амеба, която те поглъща и те влачи под вода. Той може да те победи в защита, може да те победи в атака. Може да те победи по какъвто начин пожелае."

Макар Джокович да е по-възрастен с повече от десетилетие от своите съперници, той все още успява да разбърка сметките им и последователно да си прокара път към финалите. В свое скорошно изявление легендата сподели, че възнамерява да остане на корта докато продължава да изпитва мотивация и желание да се състезава на най-високо ниво. 

Следващата среща за Джокович от турнира е утре (11 март), когато ще се изправи срещу 14-ия в света и точно толкова години по-млад от него британец Джак Дрейпър. 

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
