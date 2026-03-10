Локомотив Пловдив с остра позиция след загубата от Левски, „смърфовете“ скочиха на БФС и съдията

Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с остра позиция след загубата от Левски. Както е известно, „смърфовете“ отстъпиха на „Герена“ с минималното 0:1, след като „сините“ получиха право да изпълнят дузпа в 89-ата минута, която Евертон Бала реализира. Решението на главния съдия на срещата Димитър Димитров да даде наказателен удар обаче предизвика редица полемики и дори треньорът на „черно-белите“ Душан Косич изрази съмненията си за правотата на рефера.

Днес от Локомотив публикуваха дълга позиция, в която задават три въпроса към Българския футболен съюз и Съдийската комисия към него. Ръководството на „смърфовете“ също така е категорично, че не иска Димитър Димитров повече да свири мачове на отбора. Пловдивчани имат сериозни претенции и към Спортно-техническата комисия относно програмата на тима.

„Това не е изолиран случай“

„Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция. ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:

Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?

Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?

И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор! За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт“, се казва в позицията на пловдивчани.

