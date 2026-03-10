Израел не спира да "чупи костите" на Иран: Унищожения в химически комплекс и ракетен завод (СНИМКИ, ВИДЕО)

Израелската армия съобщи на 10 март, че е започнала нова серия от въздушни удари срещу цели в иранската столица Техеран. Израелските сили за отбрана заявиха, че ударите са насочени срещу мишени "на иранския терористичен режим“. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел оказва силен натиск върху Ислямската република - предприетите досега действия „чупят костите им“, заяви той по време на посещение в понеделник вечерта в Националния център за здравни извънредни ситуации на Израел.
Нетаняху добави, че бъдещето на иранското ръководство в крайна сметка зависи от иранския народ, като заяви, че Израел се надява той да „свали игото на тиранията“.
Удари в Иран
Междувременно се появиха данни какви цели са ударили САЩ и Израел по-рано през нощта и предните дни на иранска територия. Кадри от последствията от удара по Shimi Azar Jam - химически индустриален комплекс в индустриален град в провинция Ком - показват пълно унищожение след атаките на 6 март.
Aftermath footage of Shimi Azar Jam, a chemical industry complex in Shokuhiye industrial town in Qom province. Joint US-Israeli airstrikes struck the facility on March 6, completely destroying it. #Iran pic.twitter.com/huk5tF9P0F— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026
Сателитни снимки показват, че всички компоненти на иранския ракетен завод в Шахруд също са били ударени, като щетите далеч надхвърлят всички предишни удари по обекта, показват снимки на Airbus.
Satellite imagery shows every component of Iran's missile production facility in Shahroud was hit, with damage far exceeding all previous strikes on the site, Airbus imagery shows. #Iran (credit @sam_lair) pic.twitter.com/urLZ9KhdUG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026
Снимки, изпратени до Iran International, показват иранската полиция да създава временна станция пред повредената полицейска станция 133 в квартал на Техеран, след като тя е била ударена при въздушен удар на САЩ и Израел. Полицията поставя бюра и столове на улицата, за да продължи работата си.
Images sent to Iran International show Iranian police setting up a makeshift station outside the damaged Police Station 133 in Tehran’s Shahr-e Ziba neighborhood after it was hit in a US-Israeli airstrike, placing desks and chairs on the street to continue operations. pic.twitter.com/78hnEHI8kU— Iran International English (@IranIntl_En) March 10, 2026
Кибератака е била насочена срещу две големи ирански държавни банки, Bank Melli и Bank Sepah, като клиентите нямат достъп до услугите и сметките си, включително тези, които се използват от служители на правоохранителните органи.