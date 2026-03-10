Румънската комедия "Как хакнахме матурите" тръгва в кината на 27 март

На 27 март премиерно по кината в цялата страна тръгва румънската комедия "Как хакнахме матурите". Филмът на режисьора Tudor Petremarin ще представи историята проследява четирима съученици, които, макар и много различни, се обединяват около рискован общ план, с който вярват, че ще сбъднат мечтите си. С динамичната си сюжетна линия и колоритни персонажи лентата ще покаже силата на приятелството и любовта, колко тънка е границата между амбицията и морала и колко висока може да бъде цената на погрешните избори, които правим. В главните роли ще видим актьорите Karina Jianu, Stefan Iancu, Ana Toda и Dragos Prundeanu. Продуцент на лентата отново е Tudor Petremarin, а копродуценти са Dobre Alexandru, Catalina Marin и Razvan Marin. Оператор на филма е Alexandru Dobre.

Сценарият ни среща със 17-годишната Софи (Karina Jianu), която е отлична ученичка, приета да учи Изкуствен интелект в престижен колеж в Швейцария. Когато обаче разбира, че майка ѝ възнамерява да продаде семейната къща, за да плати обучението ѝ, тя решава сама да събере парите за колежа – заедно със съучениците си Алекс (Stefan Iancu), Амалия (Ana Toda) и Томица (Dragos Prundeanu) измислят план как да продават темите за матурите онлайн.

Софи е IT специалистът в групата – тя изгражда платформата, която обещава да предоставя темите един ден преди изпита. Алекс е донжуанът на гимназията, който има вътрешен човек – баща му работи в Министерството на образованието. Амалия е популярното момиче, приятелката на Алекс, дъщеря на сенатор и единствената, която притежава офшорна банкова сметка, по която могат да получават биткойните от платформата. Томица има много последователи и приятели инфлуенсъри от онлайн общността на геймъри и стриймъри, които са следвани от много деца и тийнейджъри.

Планът работи и парите започват да се трупат, докато Софи не се влюбва в Алекс и любовният триъгълник, който се заформя, разединява групата. Нещата се усложняват още повече, когато осъзнават, че той всъщност не може да осигурява темите чрез баща си. Така, за да продължат да поддържат плана си, четиримата са принудени наистина да откраднат изпитните материали. С всеки следващ избор, Софи започва да губи детската си невинност и осъзнава, че нищо не е само черно и бяло. Въпреки че първоначалното ѝ желание не се изпълнява както си го е представяла, тя достига до извода, че животът е красив дори със своите горчиви моменти.

Освен Karina Jianu, Stefan Iancu, Ana Toda и Dragos Prundeanu в главните роли, участие във филма имат още актьорите Alexia Gales, Adrian Vancica, Maria Obretin, Serban Pavlu и Alex Zob. Продуцент и режисьор на лентата е Tudor Petremarin. Копродуценти са Dobre Alexandru, Catalina Marin, Razvan Marin и Николай Урумов ((Band of Friends Pictures)). Сценарият е дело на Mihai Manescu и Tudor Petremarin. Оператор на продукцията е Alexandru Dobre.