Откритие в пещера в Ню Мексико сочи къде може да съществува живот извън Земята

Биолози са открили уникални микроби, които се хранят с невидима инфрачервена светлина в непрогледния мрак на пещерите в Ню Мексико. Това откритие доказва, че животът може да процъфтява дори на най-студените планети в галактиката. Това съобщава BBC News.

Когато професорката по геология и биолог от Университета на Алабама Хейзъл Бартън се спуснала в тъмнината на пещера, тя нямала представа, че ще срещне организми, които биха могли да използват светлината като източник на енергия. Откритието променя разбирането ни за фотосинтезата и разширява разбирането ни за това къде може да съществува живот във Вселената.

„Стената светеше в невероятно ярко зелено. Никога не бях виждал толкова наситен цвят. И в същото време микробите живееха в абсолютен мрак“, спомня си Бартън.

Откриване на микроби в пещерите Карлсбад

Под скалистите каньони на пустинята Чихуахуа в Ню Мексико се намира система от 119 пещери в Национален парк Карлсбад Кавърнс. Варовиковите структури са се образували тук преди милиони години. Най-известната е Карлсбад Кавърнс, в която се намира огромната Голяма зала, дълга почти 1,2 км.

„Лесно е да се стигне дотук. Това е голяма варовикова пещера със стълби и стълби, така че всеки може да слезе“, обясни микробиологът Ларс Беренд от университета в Упсала.

Стотици хиляди хора посещават пещерата всяка година, но малцина от тях знаят, че именно тук е направено едно от най-интересните микробиологични открития през последните години. В дълбокия мрак изследователи открили микроорганизми, способни да получават енергия от инфрачервена светлина.

През 2018 г. Берендт поканил Бартън да се присъедини към научна експедиция до Карлсбад. Докато работили, те осветили стените с фенерчета и забелязали слой от зелени микроорганизми – цианобактерии , които обикновено се хранят със слънчева светлина.

„Навлизахме все по-дълбоко и по-дълбоко в пещерата. Накрая се озовахме на място, където не можеш да видиш нищо без фенерчета. Трябваше да използваме челници, за да различим собствените си ръце, и дори тогава зеленият пигмент все още се виждаше на стената“, казва биологът.

По-късно е открито, че цианобактериите в пещерата имат специални видове хлорофил - D и F. Благодарение на това те са способни да използват близка инфрачервена светлина, която прониква във варовиковите пещери по-дълбоко от нормалната видима светлина.

„Варовикът, от който е изградена пещерата, абсорбира почти цялата видима светлина. А за близката инфрачервена област пещерата действа като гигантско огледало“, обяснява Бартън.

Проучванията показват, че такива микроорганизми се срещат в почти всички части на пещерната система, но най-голямата им концентрация се наблюдава в най-тъмните зони.

„Показахме, че те не просто живеят тук, а извършват фотосинтеза в напълно защитена среда, където вероятно не са били изложени на външни фактори в продължение на над 49 милиона години“, заключи Беренд.

Това откритие е важно за търсенето на извънземен живот

Учените смятат, че това откритие може да има значение за търсенето на живот извън Земята. Повечето звезди в нашата Галактика са така наречените червени джуджета, които излъчват предимно близка инфрачервена светлина.

„Те излъчват много ултравиолетова светлина, така че тези звезди са токсични за живота“, обяснява Бартън.

Преди това учените смятаха, че фотосинтезата е възможна само във видимата светлина. Нови изследвания обаче показват, че някои микроорганизми са способни да използват и инфрачервената част на спектъра.

„Повечето звезди в нашата Галактика са M и K звезди. Това означава, че повечето звезди излъчват близка инфрачервена светлина. И въпреки това не знаем почти нищо за това как фотосинтезата и животът могат да оцелеят в тази светлина“, казва Бартън.

Сега тя и нейните колеги планират нови проучвания, за да определят минималните нива на светлина, необходими за такава фотосинтеза, което би могло да помогне на астробиолозите да разберат около кои звезди да търсят потенциално обитаеми планети.

