"Стабилно побутване за Левски! Нито един отбор няма нужда от подобно побутване" (ВИДЕО)

Левски разгроми Септември със 7:0 като домакин в последния кръг от Първа лига, а срещата се "отпуши" за "сините" след комичен автогол и втори жълт картон за футболист на гостите в края на първата част. През второто полувреме Левски вкара шест безответни гола. Останаха съмнения обаче дали Кубрат Йонашчъ трябваше да получава втори жълт картон в мача за нарушение в центъра на терена, а спортният журналист Бойко Димитров коментира, че за него е имало "стабилно побутване", от което Левски не е имал нужда.

Измислен втори жълт картон за Септември

"Имаше ли подкрепа за Левски? За мене си имаше едно стабилно побутване, абсолютно няма смисъл от този червен картон. На центъра... толкова измислен втори жълт картон няма накъде. Освен това при 1:0 за Левски, те играят срещу Септември, ясно е, че най-вероятно ще си вземат точките. Съдията просто разваля мача, безсмислен е този картон, можеше да го спести и да остави мача да продължи 11 на 11", заяви Бойко Димитров в последния епизод на предаването на "Точно попадение".

"Левски сигурно нямаше да вкара 7, но пак щеше да вкара 4"

"Левски сигурно нямаше да вкара 7, но щеше да вкара 4. Абсолютно безсмислен червен картон, той си знае защо го е дал. Като цяло Септември трудно можеше да се противопостави на Левски, още повече с този комичен автогол", коментира Димитров. И добави: "Нито един отбор няма нужда от подобно побутване. Ние сме го виджали през годините - как по-малките отбори се оплакваха срещу Лудогорец."

