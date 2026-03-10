Жителите на всички еврейски квартали на Йерусалим вече имат право да носят огнестрелно оръжие

Жителите на всички еврейски квартали в Йерусалим ще имат правото да притежават разрешително за огнестрелно оръжие въз основа единствено на своето местожителство. Това каза министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, цитиран от израелския вестник "Аарец". Досега само жителите на кварталите, граничещи със Западния бряг, имаха подобно право. Промяната ще направи възможно още 300 000 жители на 41 квартала на Йерусалим да притежават огнестрелно оръжие. Новата наредба ще обхване и десетки хиляди жители, които не са преминали военна служба, включително в квартали, в които живеят ултраортодоксални евреи.

Бен-Гвир призова жителите на Йерусалим да не се колебаят да получат разрешително. "Това спасява живота", заяви той. "Именно в сянката на войната и по време на (мюсюлманския свещен месец) Рамазан жителите на Йерусалим имат основното право да защитават себе си и своите семейства", добави той.

През изминалата година Бен-Гвир и израелската полиция разшириха правото на жителите на редица градове, в това число Ашдод, Ашкелон Кирят Гат и Тиберия, да получават разрешителни за оръжие въз основа на местожителството си, дори ако не са преминали военна служба.

Още: Близкият изток не спира да гори: Атака в сърцето на Техеран, пострада и посредникът в американско-иранските преговори (ВИДЕА)