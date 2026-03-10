Падна поредният световен рекорд в леката атлетика

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Угандийската звезда в дългите бягания Джейкъб Киплимо отново е световен рекордьор на полумаратон, след като счупи върховото постижение с време 57:20 мин. в Лисабон, Португалия. Киплимо подобри световния рекорд на Йомиф Кеджелча, който бе 57:30 мин., като предстои и стандартната процедура по ратифициране на постижението му, преди официално да бъде обявен за световен рекордьор в леката атлетика.

Джейкъб Киплимо отново счупи световния рекорд на полумаратон

Киплимо премина първите 5 километра за 13:28 мин., а на 10 км премина за време 27:00 мин. (13:32 мин. на 5 км). На 15-ти километър той премина за 40:52 мин., като имаше леко отстъпление в сплита му за последните 5 километра - 13:52. На следващите 5 километра той отново се върна към познатите сплитове, преминавайки за 13:32 мин. (54:23 мин. на 20 км). Накрая Киплимо финишира 21,1-километровата дистанция за 57:20 мин. (2:43 мин/км; 22,08 км/ч).

Ако Киплимо бе задържал темпото си между 10-ти и 15-ти километър, той потенциално можеше да слезе и под 57 минути. Всъщност той вече има слизане под 57 минути, след като взриви света на бягането с уникалните 56:38 мин. в Барселона. Близо година по-късно обаче Световната атлетика отказа да ратифицира световния му рекорд, тъй като видя нерегламентирано използване на въздушна струя от колата пред него, която се движеше твърде близо.

Иначе Киплимо държеше световния рекорд и преди Кеджелча, като имаше 57:31 мин., но постижението му бе повалено с 1 секунда. Сега той отново си връща световния рекорд, като изглежда, че няма да има проблем Световната атлетика да го ратифицира. Иначе Киплимо вече навлезе и в света на маратоните, като мнозина смятат, че именно той може да докара официалния световен рекорд под 2 часа (Елиуд Кипчоге има слизане под 2 часа, но не е признат за световен рекорд).

Автор: Стефан Йорданов

