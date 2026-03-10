Войната в Украйна:

Николай Найденов официално встъпи в длъжност като служебен регионален министър

10 март 2026, 13:38 часа 201 прочитания 0 коментара
Николай Найденов официално встъпи в длъжност като служебен регионален министър

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов положи клетва пред Народното събрание. Той замени на поста Ангелина Бонева. Припомняме, че на 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до служебния премиер Андрей Гюров по здравословни причини.

ОЩЕ: Втори министър напусна служебния кабинет

В началото на извънредното пленарно заседание председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в парламента е постъпил указ на президента Илияна Йотова, с който освобождава Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и назначава Николай Найденов за служебен министър.

Бонева е вторият министър в кабинета "Гюров", който си тръгва още в началото. Припомняме, че ден след клетвата на служебната власт, същото стори и Стоил Цицелков, който беше вицепремиер за честни избори. 

Кой е новият министър?

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Новият регионален министър освободи шефа на АПИ

По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
МРРБ Николай Найденов Ангелина Бонева
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес