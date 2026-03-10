Николай Найденов официално встъпи в длъжност като служебен регионален министър

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов положи клетва пред Народното събрание. Той замени на поста Ангелина Бонева. Припомняме, че на 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до служебния премиер Андрей Гюров по здравословни причини.

ОЩЕ: Втори министър напусна служебния кабинет

В началото на извънредното пленарно заседание председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в парламента е постъпил указ на президента Илияна Йотова, с който освобождава Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и назначава Николай Найденов за служебен министър.

Бонева е вторият министър в кабинета "Гюров", който си тръгва още в началото. Припомняме, че ден след клетвата на служебната власт, същото стори и Стоил Цицелков, който беше вицепремиер за честни избори.

Кой е новият министър?

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

ОЩЕ: Новият регионален министър освободи шефа на АПИ

По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.