ЦСКА променя програмата след кончината на Димитър Пенев

ЦСКА ще направи промяна в програмата си в началото на зимната подготовка след кончината на Димитър Пенев. „Червените“ закриват първата си тренировка за новата 2026 г. Заниманието трябваше да се проведе на 5 януари, петък, но заради огромната загуба, която шокира всички в България, „армейците“ що отменят. Причината е, че времето на тренировката съвпада с това на поклонението пред Димитър Пенев.

ЦСКА трябваше да проведе първата си тренировка за 2026 г. утре, на 5 януари. Но „червените“ ще отменят заниманието си, за да могат да присъстват на поклонението пред великия Димитър Пенев, който почина на 3 януари. Христо Янев и футболистите на ЦСКА ще се съберат на клубната база в Панчарево, след което ще се насочат към Националния стадион „Васил Левски“, за да се сбогуват с треньор №1 на 20-ти век на България.

Първата тренировка на ЦСКА ще се проведе на 6 януари

Поклонението ще започне от 10:00 ч., а първата открита тренировка за 2026 г. на ЦСКА ще се състои на 6 януари. „Червените“ завършиха първия полусезон в Първа лига на 5-то място. След лошия старт на отбора, Христо Янев застана начело и играта на „армейците потръгна“. Сега те са с 31 точки от 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. Така ЦСКА е на 2 точки от четвъртия Черно Море и на 6 от третия Лудогорец.

