Паднаха два европейски рекорда в дългите бягания в рамките на един ден, а трети бе сериозно разклатен

22 февруари донесе два европейски рекорда в дългите бягания, след като Ян Шруб (Франция) и Меган Кийт (Великобритания) отнесоха върховите постижения на 10 км шосе. А Йеман Крипа (Италия) пък бе много близо до това да подобри най-доброто европейско време на полумаратон. Шруб и Кийт направиха рекордните бягания в леката атлетика на бързото шосейно състезание в Кастейон (Испания), докато Крипа счупи националния рекорд на Италия на полумаратона на Неапол.

Ян Шруб и Меган Кийт с европейски рекорди на 10 километра

Харбърт Кибет от Кения спечели 10-километровото състезание в Испания с 26:39 мин., за да стане петият най-бърз в историята - на 15 сек. от световния рекорд на неговия сънародник Ронекс Кипруто от Валенсия през 2020 г. Акцентът обаче падна върху втория финиширал - французинът Шруб, който успя да надбяга шведската звезда Андреас Алмгрен и да финишира за 26:43 - нов европейски рекорд.

Шруб изпревари европейския рекордьор Алмгрен

Всъщност Шруб подобри европейския рекорд на Алмгрен, и то само с една секунда. Шведът пък финишира за 26:45 - на секунда от личния си резултат, който записа във Валенсия в началото на годината. Алмгрен се надяваше да бяга под 26:40, като разчиташе да наложи прогресивно темпо, какъвто е неговият подход в такива състезания. Шруб обаче бе по-свеж и успя да го изпревари, а с това и да подобри европейския му рекорд.

🚨🚨 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿 𝘿’𝙀𝙐𝙍𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙋𝙀 du 10 kilomètres sur route à l’instant pour Yann Schrub (🇫🇷) en 26 minutes et 43 secondes ! 🙆‍♂️ Allure monstrueuse de 2:40/km et 22,46 km/h de moyenne 🚀 Deuxième de la course à l’arrivée !



𝙋𝙎 : Yann s’offre le scalp du recordman… pic.twitter.com/70F6XDKs5r — RUN’IX (@RUN_IX) February 22, 2026

Кийт едва не счупи 30-минутната бариера

При жените Каролин Гитонга от Кения спечели състезанието с 29:34 мин., като подобри личния си резултат с повече от минута и стана деветата най-бърза жена на дистанцията. И тук обаче акцентът падна върху европейското участие, и по-специално това на британката Меган Кийт, която финишира четвърта с 30:07 - с една секунда по-бързо от стария европейски рекорд. Кийт е бивша състезателка по ориентиране, а в Кастейон се състезава и действащата световна шампионка по ориентиране Симона Аберзолд (Швейцария), която впечатли с личен резултат 32:51.

Йеман Крипа доближи европейския рекорд на полумаратон

В Италия пък се проведе един от най-популярните полумаротони в Европа - този в Неапол. Победата бе за местния любимец Крипа, който финишира за 59:01. Той се доближи на 20 секунди от европейския рекорд на Андреас Алмгрен, който има 58:41. Тук световният рекорд е 57:30, поставен от Йомиф Кеджелча, след като Световната атлетика отказа да ратифицира бруталното време на Джейкъб Киплимо.

Yemaneberhan Crippa broke his own Italian record in the half-marathon today at the #NapoliHalf, clocking 59:01.



📷 ⁦@JaneMonti1⁩ / RRW pic.twitter.com/lpXQzqVK70 — David Monti 🥑 (@d9monti) February 22, 2026

Девора Аврамова с балканско сребро и нов личен резултат на 3000 метра

Иначе в събота се проведе и Балканското първенство по лека атлетика, където страната ни завърши на второ място в отборното класиране. Един от петте спечелени медала бе в средните бягания, след като Девора Аврамова стана втора на 3000 метра с нов личен резулта от 9:31.74 мин. Тя свали около три секунди от личния си резултат, като това е четвъртото ѝ слизане под 9:40 в кариерата. Наскоро Девора Аврамова стана втората най-бърза българка на полумаратон.

Автор: Стефан Йорданов

