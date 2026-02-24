Лайфстайл:

Футболен бос избухна: Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви

Футболен бос избухна: Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, изказа благодарност към всички в клуба след победата над Лудогорец на стадион „Колежа“, като същевременно отправи остри критики към Вили Вуцов. Припомняме, че вчера (23 февруари) пловдивчани, които заемат 11-ото място във временното класиране, надделяха над претендента за титлата с гол в последните минути на добавеното време и зарадваха феновете си с драматичен успех. 

Филипов с благодарности и критики след победата над Лудогорец

"Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността. 

Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.

Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.

Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички", написа Филипов във Фейсбук.

В своя подкаст Вуцов критикува раздялата на Ботев Пловдив с Димитър Димитров - Херо: 

"Моето мнение е, че щабът на Херо е безобразен. Втори път Херо си позволява да вземе около себе си Ончо, Бончо и Дарадончо. Това обаче си е негов проблем. Явно, че е подведен. Този треньор ти си го оценил, канил си го, правил си плонжове, дето има една дума, за да го докараш. И какво - докараш го, а не можеш да го изтръпиш и го гониш на третия мач. Това за мен е плод на пълно безхаберие и аматьорщина, пълна! Не може собственикът на клуба да дава интервюта всеки ден на темата "футбол". Аз чувам, че съветници около него били Сульо, Пульо и Дульо. Абе твоите хора не могат ли да ти кажат, че тези футболисти не са хладилник, печка, бойлер или апартамент, та да можеш да ги продадеш някъде за по-скъпо. Те са твои. Проблемите в Ботев тепърва ще избият. Дават тон, че в България треньорът е смехория, смях. Аз даже леко съм му сърдит на Херо."

Кристин Попова
