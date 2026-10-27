ЦСКА се връща у дома. Ще се научи ли да печели и извън терена?

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ЦСКА изпрати последното си домакинство на Националния стадион с победа над Лудогорец. По-добър начин да тръгнеш към дома трудно можеше да бъде измислен. Предстои завръщането на "Българска армия" срещу Славия на 31 октомври, а за привържениците това е събитие, което надхвърля значението на един футболен мач. След дългото чакане те ще могат отново да заемат местата си там, където са оставили толкова лични спомени.

Този момент заслужава уважение. Да доведеш подобен проект до отварянето на вратите е постижение, особено в българската футболна среда, където между обещанията за нов стадион и първия съдийски сигнал понякога се побира цял един човешки живот. Сега обаче пред ЦСКА се отваря друга задача: да превърне завръщането в начало на трайна промяна. Защото новият стадион ще бъде оценяван и по това как клубът се отнася с хората, които идват в него.

Първият пълен стадион ще бъде подарък от публиката

За откриването ЦСКА разполага с нещо, което никоя рекламна кампания не може да произведе: натрупаното желание на привържениците да се приберат у дома. Мнозина ще дойдат заради спомена за първия си мач, заради баща си, заради детето, което искат да доведат. Други ще поискат просто да видят новата "Армия".

Истинската оценка ще дойде след това. Когато отмине първоначалното вълнение. Когато съперникът не предизвиква особен интерес. Когато времето е лошо или отборът е направил слаб мач предишната седмица. Тогава ще стане ясно дали ЦСКА е успял да превърне любопитството в навик. И дали човекът, дошъл веднъж заради откриването, ще поиска да се върне заради цялото преживяване.

Уважението започва още при покупката на билета

Във футбола обичаме да говорим за големи неща: идентичност, вярност, история. За човека, който води детето си на мач, отношението на клуба има и съвсем конкретни измерения. Може ли лесно да си купи билет? Разбира ли през кой вход трябва да мине? Получава ли навреме информация за ограниченията и организацията? Има ли към кого да се обърне при проблем?

Това са въпроси, на които ЦСКА тепърва ще трябва да отговаря на практика. Новата инфраструктура създава възможности, но качеството на обслужването зависи от хората и решенията зад нея.

В съобщението за завръщането клубът предупреди за временни логистични компромиси. Подобна откровеност е полезна. Публиката може да прояви разбиране към трудност, когато знае каква е тя, какво се прави за отстраняването ѝ и колко време ще продължи. Търпението обаче трябва да получава отговор. Ако възникне проблем, клубът ще спечели повече от ясното му признаване и бързото решение, отколкото от поредния призив за безусловна подкрепа.

Детето трябва да поиска да дойде пак

Завръщането на "Армията" е възможност ЦСКА да привлече и хора, за които ходенето на стадион досега е изглеждало неудобно или несигурно. Тук особено важни са семействата. Родителят трябва да може спокойно да планира посещението. Детето трябва да вижда мача, да се чувства добре и да си тръгне с желание да се върне.

За това са нужни организация, сигурност и последователни правила. Част от отговорността е и на публиката. Опазването на новия дом, уважението към останалите зрители и поведението по трибуните ще определят атмосферата също толкова, колкото песните и хореографиите.

Клубът трябва да зададе стандарта и да го защитава. Популярността на един привърженик или принадлежността му към определена група не бива да му дават повече права от тези на останалите. Всеки нов млад зрител е възможност за бъдеща връзка с ЦСКА. Тази връзка започва с първото посещение и с усещането, което то оставя.

Приходите трябва да започнат да носят устойчивост

Новият стадион дава шанс за развитие и на бизнеса около клуба. Билети, абонаментни карти, клубни артикули, партньорства и услуги могат да получат по-добра среда. Възможностите трябва да бъдат превърнати в работеща организация.

Продажбата на фланелка изисква наличности и добро обслужване. Абонаментната карта трябва да предлага ясни предимства. Партньорът трябва да получава професионално отношение и изпълнение на договореното.

Всичко това е по-малко зрелищно от представянето на скъп футболист, но е част от начина, по който един клуб става по-силен. Постоянните приходи от собствената публика и партньори могат да създадат повече предвидимост. А тя позволява да се планира отвъд следващия трансферен прозорец.

Собственикът е направил важна инвестиция. Следващата стъпка е клубът да изгради работата, която ще използва пълноценно тази инвестиция.

Новата "Армия" ще се доказва и след загубите

На терена ЦСКА ще продължи да бъде оценяван по резултатите. Новият стадион няма да отмени слабите мачове, грешните трансфери и разочарованията. Ще има вечери, в които привържениците ще си тръгват ядосани. Точно тогава ще се вижда какво е променено извън терена.

Ако организацията работи, информацията е навременна и отношението е коректно, клубът ще е изпълнил своята част от обещанието към публиката дори след загуба. Това доверие се натрупва бавно, но помага да бъдат преживявани и трудните периоди.

ЦСКА има основание да празнува завръщането си. Хората, които го направиха възможно, заслужават признание. Заедно с него обаче идват и по-високи очаквания. На 31 октомври публиката ще донесе емоцията. След това клубът ще трябва да ѝ дава достатъчно причини да се връща.

Автор: Стефан Йорданов

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