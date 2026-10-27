Поредната руска ракетна атака срещу Киев: Жертвите и щетите дотук (ВИДЕО)

1 човек е загинал, а общо 10 са ранени след снощната руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев - това потвърждава украинската спешна служба на официалната си страница във Facebook, след като по-рано кметът на града Виталий Кличко даде същата информация - ОЩЕ: Киев е под страховита руска атака, десетки балистични ракети са изстреляни по столицата (ВИДЕО)

It is reported that this evening the Russians struck Kyiv with ballistic missiles. The strikes hit a university campus, a park, and residential buildings. The strike hit a crowded area with no nearby military targets. Unfortunately, there are dead and wounded, people may be trapped under the rubble, and rescue operations are ongoing. — WarTranslated (@wartranslated) October 27, 2026

Сега Кличко потвърди друго - ударен отново е Южният мост в Киев, има щети по инфраструктурата на метрото, като украински медии и информационни канали в Телеграм (като "Труха") предупреждават киевчани да помислят за други маршрути. Кличко посочи и, че в Подолски район на Киев е ударена административна сграда.

В Деснянски район руснаците удариха територията на учебно заведение - повредени са сградите на един от университетските корпуси, общежития и близки жилищни сгради. Уцелен е Държавният търговско-икономически университет в Киев. Ударен е и лек автомобил близо до една от метростанциите, по самата станция също има щети.

В Днепровски район е регистрирано частично разрушаване на триетажна нежилищна сграда от покрива до мазето. Точно там един човек е намерен мъртъв.

"И именно при такива обстоятелства, когато заплахата е постоянна, когато ударите могат да дойдат във всеки един момент и да бъдат насочени директно към градове и села, изкуствените забавяния в осигуряването на противовъздушна отбрана на Украйна подпомагат терора. Важно е политическите споразумения да се прилагат бързо на ниво екип. Важно е нашите партньори да разберат, че Украйна се нуждае от подходящите инструменти за унищожаване на руските установки за балистични ракети. Това би бил най-ефективният начин за спасяване на човешки живот. Важно е светът да види, че Русия не показва нищо друго освен желание да убива и да продължава да води война. Украйна не трябва да бъде оставяна сама с това и единствено Русия е виновна, че войната все още продължава и хората все още умират. Моля, пазете се. Всички партньори трябва да застанат до Украйна – със защитата на човешки живот", каза украинският президент Володимир Зеленски, визирайки отново липсата на ракети-прехващачи, с които да бъдат спирани руските балистични ракети - Още: Украйна продължава да цели руски заводи за каучук, съответно за ракетно гориво: Удар и във Воронеж (ВИДЕО)