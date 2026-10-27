Ударени кораби край България:

Поредната руска ракетна атака срещу Киев: Жертвите и щетите дотук (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 6:34 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
Поредната руска ракетна атака срещу Киев: Жертвите и щетите дотук (ВИДЕО)

1 човек е загинал, а общо 10 са ранени след снощната руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев - това потвърждава украинската спешна служба на официалната си страница във Facebook, след като по-рано кметът на града Виталий Кличко даде същата информация - ОЩЕ: Киев е под страховита руска атака, десетки балистични ракети са изстреляни по столицата (ВИДЕО)

Сега Кличко потвърди друго - ударен отново е Южният мост в Киев, има щети по инфраструктурата на метрото, като украински медии и информационни канали в Телеграм (като "Труха") предупреждават киевчани да помислят за други маршрути. Кличко посочи и, че в Подолски район на Киев е ударена административна сграда.

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В Деснянски район руснаците удариха територията на учебно заведение - повредени са сградите на един от университетските корпуси, общежития и близки жилищни сгради. Уцелен е Държавният търговско-икономически университет в Киев. Ударен е и лек автомобил близо до една от метростанциите, по самата станция също има щети. 

В Днепровски район е регистрирано частично разрушаване на триетажна нежилищна сграда от покрива до мазето. Точно там един човек е намерен мъртъв.

"И именно при такива обстоятелства, когато заплахата е постоянна, когато ударите могат да дойдат във всеки един момент и да бъдат насочени директно към градове и села, изкуствените забавяния в осигуряването на противовъздушна отбрана на Украйна подпомагат терора. Важно е политическите споразумения да се прилагат бързо на ниво екип. Важно е нашите партньори да разберат, че Украйна се нуждае от подходящите инструменти за унищожаване на руските установки за балистични ракети. Това би бил най-ефективният начин за спасяване на човешки живот. Важно е светът да види, че Русия не показва нищо друго освен желание да убива и да продължава да води война. Украйна не трябва да бъде оставяна сама с това и единствено Русия е виновна, че войната все още продължава и хората все още умират. Моля, пазете се. Всички партньори трябва да застанат до Украйна – със защитата на човешки живот", каза украинският президент Володимир Зеленски, визирайки отново липсата на ракети-прехващачи, с които да бъдат спирани руските балистични ракети - Още: Украйна продължава да цели руски заводи за каучук, съответно за ракетно гориво: Удар и във Воронеж (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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