След фаталния изстрел в лицето: Съдът решава съдбата на един от обвиняемите за убийството на Слави Бинев

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев, предаде БНТ. Според прокуратурата събраните до момента доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел в лицето на 60-годишния мъж. Още: Криминални журналисти не виждат политика или поръчка в убийството на Слави Бинев

И пак става въпрос за пари

По данни от разследването на 24 октомври Темиз и още двама мъже - турски гражданин и български гражданин - са посетили Бинев в дома му в столичния квартал „Павлово“. Тримата са били задържани около час след убийството на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

Според разследващите една от основните версии за престъплението е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От прокуратурата посочиха, че Бинев и обвиняемият са се познавали добре и са имали делови отношения. Мотивът за убийството все още се изяснява.

След разпитите пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз. За другите двама задържани към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението. Те остават свидетели по делото.

Кой е Слави Бинев?

Слави Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в столицата, а след това Националната спортна академия „Васил Левски“, където изучава тенис и бокс. Бинев е бивш състезател по таекуондо и европейски шампион през 1992 г. в Словения.

В продължение на години заема ръководни позиции в спортни организации, включително Българската федерация по таекуондо и Българския олимпийски комитет.

Той беше и кандидат за кмет на София от политическа партия " Атака". През 2007 г. беше избиран за евродепутат от листата на същата партия.

През май 2026 г. е преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо за нов петгодишен мандат.

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