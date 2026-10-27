Най-важните избори в Израел: Тест за бъдещето на Нетаняху в първия вот след атаката на "Хамас"

Над 7 милиона израелци са призовани да гласуват днес на първите парламентарни избори от атаките на 7 октомври 2023 г.. Това ще е оспорван вот, който прилича на референдум за премиера Бенямин Нетаняху в една разединена страна. Изборите ще са на фона на нарастващата международна критика срещу воденето на войната в Газа, както и срещу насилието и разширяването на еврейските селища на окупирания Западен бряг под управлението на най-дясното правителство в историята на Израел.

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Според последните социологически проучвания коалицията от десни и крайнодесни партии на Нетаняху и основният опозиционен блок "Яшар", воден от бившия началник на Генералния щаб, центристът Гади Айзенкот, са с изравнена подкрепа. Но нито един от двата лагера не изглежда в състояние да спечели мнозинството от 61 места в Кнесета, което предвещава дълги преговори след изборите.

Израелските медии прогнозират много висока избирателна активност, съответстваща на важността на изборите. Десетки хиляди израелци, живеещи в чужбина, са се завърнали в страната, за да гласуват, а израелското арабско малцинство, което съставлява 20% от населението и твърди, че е подложено на безпрецедентна дискриминация, е обхванато от силен вълна на недоволство.

В сянката на 7 октомври 2023 г.

Като знак за крайната поляризация на израелското общество след атаките на 7 октомври 2023 г., двата блока представят тези избори като решаващи за съществуването на страната, но по различни причини.

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77-годишният Нетаняху, който 19 години е начело на правителството, се опитва да убеди избирателите, че остава най-подходящият кандидат за гарантиране на сигурността на Израел въпреки провала на 7 октомври, като изтъква ударите, нанесени на "Хамас" в Газа и на "Хизбула" в Ливан.

Той също така обеща, в случай на победа, да "довърши работата" в Иран, докато неговите крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич представиха планове за изгонване на палестинците от Газа и от окупирания Западен бряг.

Бившият началник на Генералния щаб Айзенкот проведе по-дискретна кампания от настоящия министър-председател, залагайки на образ на сдържаност и сериозност и обещавайки да "обедини отново всички израелци". Неговата коалиция, в която влизат бившите премиери Нафтали Бенет и Яир Лапид, както и опитни политици като Авигдор Либерман и Яир Голан, обеща да създаде разследваща комисия, която да установи отговорността за пропуските, довели до събитията от 7 октомври.