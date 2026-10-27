Масово недоволство: Протест срещу предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

След предсрочното освобождаване от затвора на шофьора, причинил смъртта на журналиста Милен Цветков, днес е организиран протест срещу решението на съда, съобщиха националните телевизии. Още: Осъденият за убийството на Милен Цветков излиза от затвора близо 3 години по-рано

А уж беше осъден на 9 години затвор

Софийският градски съд реши, че Кристиан Николов, който излежава присъда за смъртта на Цветков, излиза предсрочно от затвора. Той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година. Към момента Николов е изтърпял над половината от присъдата си.

От своя страна от Софийската градска прокуратурата обявиха, че ще обжалват предсрочното му освобождаване. Протестът се организира от бащата на загиналата при катастрофа Сияна, Николай Попов. Протестът се очаква да започне в 18 часа пред Съдебната палата в София.

Приел е вината си и започва процес на поправяне

"Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам", заяви той в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия.

Припомняме, че през 2023 г. съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.

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