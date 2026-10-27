Идва трайно застудяване и първи сняг: Времето на проф. Анастасия Стойчева

Доста шарен месец октомври имахме и много райони на Северна България температурите са над нормите с 1-2 градуса. Има райони в планините и Югозападна България, където температурите са над нормите. Студеният въздух, който нахлуваше доведе до това в планинските райони температурите да останат по-ниски. Това заяви пред БНТ проф. Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ. Още: Последни топли дни: Анастасия Стойчева с предупреждение за времето следващата седмица

Идва сняг

По думите ѝ по отношение на валежите месец октомври беше разнообразен. Говорим за типична есен и завладява всички райони. Направо си е зима в планините - минус 9, минус 10 градуса, посочи проф. Анастасия Стойчева.

Тя допълни, че през ноември месец прогнозата за времето е към трайно застудяване. Това ще наложи пускането на някакво отопление, уточни синоптикът. И в по-ниските райони се очаква да завали сняг, като това може да се случи още през настоящата седмица, стана ясно от думите ѝ.

Анастасия Стойчева изтъкна, че в края на октомври и началото на ноември месец се очаква сняг, но в Предбалкана.

Тя добави, че няма да бъде добро времето за балотажа на президентските избори около 1-2 ноември, ще има валежи и ще бъде студено. Проф. Анастасия Стойчева каза още, че не изключва да има сняг още в началото на ноември месец.

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