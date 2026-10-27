"Слънцето оттече в канала": Проф. Георги Рачев за обрата във времето

Слънчевото и топло време ентусиазирано оттече в канала, както ние обичаме да казваме. Заедно с избирателната активност. Тази седмица ще бъде по-хладно от очакваното, ще бъде по-дъждовна, мокра и слънцето ще се показва значително по-малко, отколкото беше прогнозата в петък. Един средиземноморски циклон, който в момента е над Босфора, ще се движи към нас и на обяд ще бъде точно на югоизточна България. Затова са и тези жълти кодове и големи валежи, които се очакват в тази част на страната. Тази прогноза за времето направи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

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В източната част ще вали, западната част ще бъде по-слънчево, а на югозапад ще си остане топло, както обикновено в района на Петрич, Сандански, Благоевград“, обясни той. По думите му България остава в периферията на този антициклона, който е над Босфора, но друг се задава от Атлантическия океан и затова ще има ниска слоеста облачност и мъгли.

Събота и неделя, когато трябва и да гласуваме на балотаж, ще бъде най-хладно. Минималните температури ще са под 10 градуса, на места и под 5 градуса. Максималните температури ще са над 10 градуса, докато в Източна България, както винаги, ще бъде доста по-топло.

„В неделния ден в София, поне засега, времето ще бъде мрачно, но без валежи, поне засега, с един нормални температури за сезона“, прогнозира проф. Рачев.