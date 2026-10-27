Войната в Украйна:

ХИВ епидемията в Русия излезе извън контрол

27 октомври 2026, 6:10 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: Gerd Altmann / Pixabay
ХИВ епидемията в Русия излезе извън контрол

Вирусът ХИВ, който предизвиква страшната болест СПИН, се разпространява вече в епидемичен мащаб в Русия. Страната отдавна е известна като място, където вирусът е в силни позиции - от редица доклади на ООН. Епидемията вече е обхванала 27 региона. Според експерти от руската служба за защита на потребителите и общественото здраве „Роспотребнадзор“, вирусът е излязъл извън пределите на конкретни рискови групи и вече циркулира сред общото население. В Кемеровска, Иркутска и Свердловска област над 1% от бременните жени са с положителен тест за ХИВ. Сред руските мъже на възраст 40–50 години заразените са повече от 3%.

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По оценки на експерти, всяка година от вируса умират между 30 и 34 000 души.

Специалистите посочват също нарушения на санитарните норми в медицинските заведения като една от причините за заразяване. Значителен процент от новите случаи се диагностицират на късен етап, когато имунитетът вече е сериозно увреден.

Международни и независими здравни наблюдатели отбелязват, че мобилизацията, недостигът на медикаменти и пренасочването на бюджетни средства допълнително затрудняват контрола върху заразните заболявания.

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Икономическите загуби, причинени от епидемията, се оценяват на приблизително 3,5 млрд. долара годишно.

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ХИВ СПИН Русия война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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