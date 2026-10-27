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Йотова и Гюров да се готвят за балотаж: ЦИК обявява резултатите от първия тур на президентския вот

27 октомври 2026, 6:23 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова и Гюров да се готвят за балотаж: ЦИК обявява резултатите от първия тур на президентския вот

До края на днешния ден Централната избирателна комисия трябва да обяви с решение резултата от президентския вот проведен на 25-и октомври и да насрочи балотаж за тази неделя, 1 ноември, между кандидатските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев, предаде БНР. Още: ЦИК показа крайните резултати от изборите. Каква е разликата между Йотова и Гюров?

Районните избирателни комисии предадоха протоколите от гласуването в Централната избирателна комисия за повторна проверка. С лед като тя приключи днес, комисията ще обяви резултатите от гласуването от 25-и октомври и ще насрочи балотажа.

Как се стигна до балотажа?

Снимка: Колаж, БГНЕС

Говорителят на изборната администрация Стоянка Балова анонсира още във деня на вота: "На 27-и ЦИК ще обяви резултатите от изборите и имената, ако има избрана кандидатска двойка, ако няма, ще насрочи балотаж. Тогава се определят и първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове и насрочва нов избор за 1 ноември 2026 година."

До балотажа се стигна, защото не са гласували повече от половината избиратели и никой от кандидатите не е събрал повече от половината гласове. Двете условия са кумулативни и така няма избрани президент и вицепрезидент на първия тур.

При обработени данни от секционните протоколи в районните комисии, с първи резултат са кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 34,75% от гласовете. С разлика от 42 715 гласа по-малко втори са Андрей Гюров и Георги Канев, те събират подкрепа от 31,59%.

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След насрочването на балотажа отново започва предизборна кампания, която ще приключи 24 часа преди гласуването на 1 ноември.

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Илияна Йотова ЦИК Андрей Гюров президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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