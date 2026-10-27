Вучич на съд заради Тръмп: Възможен сценарий. В Сърбия още не искат санкции срещу Русия

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който исторически остава най-известен буквално като министър на пропагандата в правителството на сръбския военнопрестъпник Слободан Милошевич, може да бъде съден заради проваления проект Trump Tower (Тръмп Тауър) в Белград. Хотелският проект, свързан с Джаред Къшнър - зетя на Тръмп, предизвика протести, след като сръбските власти одобриха превръщането на бившата сграда на сръбския генщаб в хотелски комплекс - Още: The Guardian с разкрития за сделка между Вучич и Тръмп, които могат да обърнат каруцата преди сръбските избори

Сградата, разрушена от бомбардировките на НАТО през 1999 г., се счита за защитен паметник и символ на войната.

Разследване установи, че документите, използвани за отнемане на защитения статут на обекта, са били фалшифицирани. Един министър е обвинен, а срещу администрацията на Вучич са повдигнати нови съмнения за корупция.

Според Financial Times доказателства по делото може да бъдат представени на изслушване на 4 ноември. Вучич може да бъде изправен пред наказателно преследване, ако се потвърди, че лично е нарушил закона.

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Нов курс за Сърбия или не точно

Междувременно Reuters съобщи, че новото "студентско" правителство на Сърбия ще спре всякакъв износ на оръжие за региони, където има военни действия. Това включва доставки за западни посредници, които след това прехвърлят оръжия в Украйна. Дали ще се случи наистина е отделен въпрос, защото това със сигурност би навредило на сръбския военнопромишлен комплекс.

Supporters of the Student List celebrate victory in Belgrade. https://t.co/eKiKdVEH4O — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Йово Бакич, представител на движението "Студентска листа", което спечели с абсолютно мнозинство изборите за нов парламент в Сърбия, заяви, че Сърбия няма да се присъедини към санкциите срещу Русия, нито ще се откаже от руския газ.

"Ние уважаваме Русия както като велика сила, така и като исторически важен партньор за нас – и в много случаи като защитник. Ние сме преживели санкции от ООН и знаем колко е трудно. Санкциите, които малка Сърбия би могла да наложи на Русия, няма да променят нищо, но символично биха ни нанесли много вреда. Затова нищо няма да се промени по този въпрос. Сърбия не може да нанесе икономически щети на Русия, ЕС не можа", каза Бакич в телевизионно интервю. В интервюто беше изрично припомнено, че връзките с Русия са залегнали в предизборната програма на "студентите" и че там няма да има промяна на курса.

Party that won Serbia’s election will not impose sanctions on Russia Jovo Bakić, a representative of the Student List movement, said Serbia would not join sanctions against Russia or give up Russian gas, despite demands from the European Commission. “We respect Russia both as a great power and as a historically important partner for us — and, in many cases, as a protector. Nothing will change on this issue. The sanctions that little Serbia could impose on Russia would change nothing, but symbolically, they would be very damaging,” Bakić said. Earlier, former Serbian President Aleksandar Vučić said the party would impose sanctions on Russia “in March or April” next year. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

По-рано Вучич предупреди, че "студентите" ще наложат санкции на Русия и всичко щяло да се изясни до половин година. А на фона на неговата загуба, празненствата в Сърбия не спират - демонстранти дори "прогонваха" полицията, която се изтегляше - ОЩЕ: Тръмп се мъчил да уреди строеж на Trump Tower в Москва цели три години

WATCH: Serbian police withdraws from central Belgrade after Aleksandar Vučić's ruling party loses power to the student-backed Student List. https://t.co/0ReFzMO39p — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026