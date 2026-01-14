Спорт:

ЦСКА: „Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите

14 януари 2026, 17:55 часа 129 прочитания 0 коментара
ЦСКА: „Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението, информира клубният сайт на "червените". Същинската дейност по изграждането на терена ще стартира на 1 март 2026 г., като плановете са тревното покритие да е напълно готово за приемане на футболен двубой на 1 юли.

Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба.

Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа, се казва още в информацията..

Подготовката за изграждането му вече стартира, като в момента работни екипи извършват изкопни дейности и подравняват площта с обратен насип от трошен камък в два пласта с различни фракции. Това ще представлява основата за същинските слоеве на терена.

Изборът на тези материали ще бъде реализиран след внимателен подбор от проби, взети от различни кариери в България, които впоследствие ще бъдат анализирани в специализирана лаборатория във Великобритания. Целта е използваните материали да отговарят на най-високите стандарти за носимоспособност и водопропускливост.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Най-долният пласт ще е съставен от ситна фракция трошен камък с дебелина от 15 см, който ще изпълнява дренажна функция, като същият ще бъде използван и за засипване на тръбите на дренажната система. Върху него ще бъдат положени пластове от пясък с обща дебелина от 30 см, като горната част ще бъде обогатена с органични материали, зеолити или подобни, чието количество ще бъде съобразено с получените резултати от лабораторните тестове. Този подход ще гарантира, че всички материали ще съответстват на климатичните условия в България.

Изключителното качество на бъдещия терен на „Българска армия“ ще се гарантира и от активната дренажна система по последен писък на модата. Технологията, която ще се използва при изграждането й, е интегрирана само на водещи стадиони в Европа, като например на реконструирания „Ноу Камп“ в Барселона и стадиони от Висшата лига на Англия. „Армията“ ще е един от малкото в Европа, който ще разполага с толкова модерна дренажна система – тя ще е способна до отводнява до съвършенство дори при изключително силен и продължителен дъжд, тъй като освен с дренаж, ще разполага и с „армия“ от допълнителни помпи, които ще се активират при нужда.

Освен за целите на дренирането на терена посредством допълнително монтирано оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия. Системата ще бъдат оборудвана с 12 специални сензора, които ще контролират и отчитат влажността, температурата, наличието на соли и на кислород в почвата и коренната система на тревата и на тази база - както автоматично, така и ръчно, ще могат да се променят режимите на работата й и да се постигат желаните параметри.

Паралелно с нея за оптималното състояние на терена ще се „грижат“ отоплителна и напоителна система от най-високо международно качество. Именно активната дренажна система, заедно с останалите системи, ще осигурят изключително качество и стабилност на тревното покритие на терена, който ще се изпълни с модерна хибридна технология, каквато се използва по терени във водещите първенства. Изкуствената й част ще бъде поставена със специални машини, които „зашиват“ изкуствени влакна в пясъчното легло, а естествената трева ще бъде засята, като използваната тревна смес ще бъде осигурена от реномирани доставчици от Западна Европа и ще е съобразена с локалните климатични особености.

ЦСКА планира да използва партньорството със SIS Pitches и за изграждане на един от терените на клубната база в Панчарево.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА стадион "Българска армия"
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес