ЦСКА: „Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението, информира клубният сайт на "червените". Същинската дейност по изграждането на терена ще стартира на 1 март 2026 г., като плановете са тревното покритие да е напълно готово за приемане на футболен двубой на 1 юли.

Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба.

Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа, се казва още в информацията..

Подготовката за изграждането му вече стартира, като в момента работни екипи извършват изкопни дейности и подравняват площта с обратен насип от трошен камък в два пласта с различни фракции. Това ще представлява основата за същинските слоеве на терена.

Изборът на тези материали ще бъде реализиран след внимателен подбор от проби, взети от различни кариери в България, които впоследствие ще бъдат анализирани в специализирана лаборатория във Великобритания. Целта е използваните материали да отговарят на най-високите стандарти за носимоспособност и водопропускливост.

Най-долният пласт ще е съставен от ситна фракция трошен камък с дебелина от 15 см, който ще изпълнява дренажна функция, като същият ще бъде използван и за засипване на тръбите на дренажната система. Върху него ще бъдат положени пластове от пясък с обща дебелина от 30 см, като горната част ще бъде обогатена с органични материали, зеолити или подобни, чието количество ще бъде съобразено с получените резултати от лабораторните тестове. Този подход ще гарантира, че всички материали ще съответстват на климатичните условия в България.

Изключителното качество на бъдещия терен на „Българска армия“ ще се гарантира и от активната дренажна система по последен писък на модата. Технологията, която ще се използва при изграждането й, е интегрирана само на водещи стадиони в Европа, като например на реконструирания „Ноу Камп“ в Барселона и стадиони от Висшата лига на Англия. „Армията“ ще е един от малкото в Европа, който ще разполага с толкова модерна дренажна система – тя ще е способна до отводнява до съвършенство дори при изключително силен и продължителен дъжд, тъй като освен с дренаж, ще разполага и с „армия“ от допълнителни помпи, които ще се активират при нужда.

Освен за целите на дренирането на терена посредством допълнително монтирано оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия. Системата ще бъдат оборудвана с 12 специални сензора, които ще контролират и отчитат влажността, температурата, наличието на соли и на кислород в почвата и коренната система на тревата и на тази база - както автоматично, така и ръчно, ще могат да се променят режимите на работата й и да се постигат желаните параметри.

Паралелно с нея за оптималното състояние на терена ще се „грижат“ отоплителна и напоителна система от най-високо международно качество. Именно активната дренажна система, заедно с останалите системи, ще осигурят изключително качество и стабилност на тревното покритие на терена, който ще се изпълни с модерна хибридна технология, каквато се използва по терени във водещите първенства. Изкуствената й част ще бъде поставена със специални машини, които „зашиват“ изкуствени влакна в пясъчното легло, а естествената трева ще бъде засята, като използваната тревна смес ще бъде осигурена от реномирани доставчици от Западна Европа и ще е съобразена с локалните климатични особености.

ЦСКА планира да използва партньорството със SIS Pitches и за изграждане на един от терените на клубната база в Панчарево.